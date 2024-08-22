汐止湖前街2巷拓寬爭議 地主降低地面高度解決

汐止康寧街道路拓寬工程進行到第三期，位在湖前街2巷這裡目前正在施工中，市議員張錦豪服務處接獲民眾陳情，因為擔心拓寬道路與自有停車空地銜接高低差會影響車輛進出，因此今(22)日市議員張錦豪服務處就邀集相關單位現場會勘討論，後續將由地主自行降低地面高度，就無需設置隔離花檯以及車輛斜坡道。

由於新施工的道路和用戶的私人地有高低落差，原先規劃設置車輛斜坡道及隔離花檯，地主擔憂花檯設置會讓進出車輛不方便，因此會勘討論若是私人地配合整體施工自行施工降低高度，解決高低落差問題，也就不需要設置隔離花檯，讓民眾車輛進出更方便。

市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，新施工的道路和陳情戶的用地有高低落差問題，私人用地方面由地主自行降低高度，配合養工處施工解決高低差問題，也就沒有設置隔離花檯的必要，也解決車輛進出問題。

湖光里長杜金泉表示，為了配合3期工程，有的路有高低落差問題，有民眾反應說他們停車場很難出來，養工處也提供方案，希望民眾自行降低停車空地的高度，配合上整體施工進度，就可以解決問題。