淡水鄧公里山路坡崁落石 市府緊急搶修護坡

位在新北市淡水區鄧公路北4線道，從鄧公里往滬尾櫻花大道的路途當中，就在往聖本篤修道院右側坡坎，在今年四月地震之後，在晴天無風雨的情況下，突然滑落巨石、樹根顯露，因此里長邱美津緊急通報，經過市府經養工處評估情況之下，認為這有必進行工程，因此緊急修建護坡，預計整體工程的工期9/11完成，以維護安全。

鄧公里長邱美津表示，在過去幾個月以來，都是有大大小小的土石滑落，也表現出這裡地質有鬆動的情況，而一旁就是人來車往的重要道路，鄰近大型社區，也是通往樹興里的重要通道，加上最近地震頻頻發生，好在有規劃施做，不然真的很危險。

邱美津指出，市府過去一個多月也陸續將這一整面的邊坡進行搶修工程，並且使用地錨生態工法，將鋼網分佈在邊坡坡面固定，保留原生樹種，讓日後植物可以攀爬覆蓋整個坡面，加強穩固抓地，而這幾天在施做固定地錨工程，預計整體工程的工期9/11完成，一起營造最佳安全居住環境。