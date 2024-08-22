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淡水沙崙里攜手淡江中學 讓舊衣變生活實用小物

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡江中學學生與沙崙里的長輩們一起青銀共學，將原本要丟棄的舊衣布料，變身成為實用的生活小物。圖／紅樹林有線電視提供
淡江中學學生與沙崙里的長輩們一起青銀共學，將原本要丟棄的舊衣布料，變身成為實用的生活小物。圖／紅樹林有線電視提供

如何將家中的舊衣服變成有用的生活小物，新北市淡水區沙崙里與淡水社區大學、新北市環保局低碳中心以及淡江中學一起舉辦舊衣改造實用小物課程，不僅是邀請到藝術縫紉專案講師林慧雯來教學，更讓現場的淡江中學學生與沙崙里的長輩們一起青銀共學，將原本要丟棄的舊衣布料，變身成為實用的生活小物。

沙崙里長彭瑀筑表示，在過去有許多的環保回收，或是在舊衣回收箱裡面，總會有大量的舊衣服，而這些有不少衣物的布料品質都相當精美，因此透過課程還有學生的創意發想，將舊衣剪裁之後，拼紉成為拼布包包、圍裙還有小零錢包、手機置收納包等許多小小創作品。

淡江高中老師陳雅芳表示，其實學生課程中一開始的出發點是想要減少塑膠製品的使用，後來得知沙崙里有這樣的課程，就與里長合作來一起發揮創意，後續也會回到學校開課，將舊衣再縫製做為購物袋，減塑環保的觀念推廣下去。

此外里長彭瑀筑也提到他們所作出來的作品，也會與里民在市集當中來販賣分享，而所得經費更會捐出給公益團體，形成環保兼顧友善循環，希望透過這次的課程規劃，可以改造更多廢棄舊衣服，發揮更多用途，也藉由義賣幫助弱勢，同時減少衣物廢棄物的產生。

低碳 廢棄物 淡水

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