無法確認是否餵藥卻遭監院糾正 劉和然無奈吐心聲

監察院今針對新北餵藥案對新北市府提出糾正，並列舉3大缺失，認為教育局沒有依法留存監視器影像，對血液檢驗結果、判讀及協助家長轉園便宜行事，且資訊混亂造成家長恐慌。新北副市長劉和然無奈地說，毛髮檢測結果是科學依據，目前證明餵藥不是事實，卻破壞親師生關係，最終受害還是孩子，尊重監院糾正但非常遺憾。

劉和然說，餵藥案最大問題不僅不是事實，還破壞親師生三者原本緊密的關係，幼教老師覺得不受家長信任，不願幫忙餵藥等，長久之後幼教工作難以維繫。這也是為何前幾日特別去新北公私立幼兒園長會議，希望大家莫忘幼教初衷，莫道是他人子弟，都當是自己兒女。

「尊重監察院調查結果，但毛髮檢測結果是科學依據」劉強調，市府不批評監察院但表示非常遺憾，毛髮就在孩子身上且可保存3個月，卻被說湮滅證據，被一群人不知道何種企圖破壞親師生關係，但目前證明沒有餵藥，最終受害還是孩子。