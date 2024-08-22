三重關渡間船班後天啟航 遊河賞夕陽更可深度文史體驗

新北今年上旬推「藍色公路」，不過受台北大稻埕碼頭影響班次不多，現規畫三重忠孝碼頭與台北關渡間的定期航班，後天就開航。民代認為三重端還需更多美食及市集等規畫，航點也應該設法串連更完善，才能有成效。

新北三重與台北大稻埕今年農曆過年就開始「藍色公路」水上航班，民代前陣子關注幾個月來營運情況不佳，也質疑三重端景點無整體規畫。新北高灘處先前也透露將規畫三重忠孝碼頭與關渡碼頭間的航線。

高灘處指出，為活化忠孝碼頭，今年3月啟用忠孝碼頭至大稻埕碼頭定期航班，因大稻埕有泥沙淤積問題不利定期航班，為拓展更多藍色公路可能性，並結合今年5月份剛開幕的關渡貨櫃市集，將原先忠孝至大稻埕碼頭之定期航班調整至關渡碼頭。

高灘處長張修銘表示，忠孝至大稻埕碼頭定期航班迄今共開船44航次，這次則規畫忠孝至關渡碼頭路線，每周六、日有對開航班，下午4時由忠孝碼頭出發至關渡碼頭，晚上8時再自關渡碼頭返回忠孝碼頭，民眾不必塞在路上，並感受不同的搭船體驗；票價全票200元、半票100元，8月24日起開航。為推廣新航線，民眾只要在8月底前搭乘該航班，就可憑當日船票至關渡碼頭服務處兌換100元市集抵用券。

高灘處表示，每周六、日下午5時在關渡碼頭更有加開4場次關渡遊河行程，每趟40分鐘，帶領民眾欣賞夕陽美景。此外，每月還辦理「水岸花都漫遊趣」，帶領民眾踏訪三重地區周邊人文歷史，並搭船遊河。業者也有提供生態文化導覽、特殊包船等多項服務。