北市宣布恢復發放2千元敬師金 綠白議員這樣看

台北市今年恢復發放2千元敬師禮券，身份包含代理教師，預計3萬人受惠。綠營議員酸，「柯規蔣不隨」只收割福國利民政策，但對於前朝的錯誤政策毫無肩膀。民眾黨議員則說，蔣上任已恢復太多一次性發放政策，應該將預算放在長期建設。

自從柯文哲市府在2016年刪除2千元敬師禮券，曾引發部分教師反彈，隨後便於2020年改發放600元禮券。今年，蔣萬安市府則是恢復到2千元禮券，並於去年議會加碼編列將近6千萬元預算，能讓老師自由選擇百貨通路、誠品、京站或4大超商等使用。

民進黨台北市議員許淑華表示，議會打從一開始敬師禮金被刪除後就一直要求恢復，蔣萬安不應該對於福國利民的政策就收割，而且既然要收割，就應該要更大破大立，提高禮券的金額。

許淑華也說，對於「柯規蔣不隨」的政策，蔣萬安就要展現身為市長，錯誤政策一定要改回來的肩膀，而非當作政治籌碼，像是近期柯文哲的三大案，議員向北市府調閱資料，都是拖延或不想面對，蔣反而是對大巨蛋演唱會刷存在感，「一下說要找五月天、江蕙等，但是要求遠雄的相關付出都沒有。」

此外，民眾黨北市議員黃瀞瑩則說，蔣萬安上任後已經恢復許多一次性發放的政策，但是綜觀整體市政發展，缺工、缺料嚴重，而是應該將預算放在長期市政建設上，才是市民所樂見。