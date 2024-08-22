快訊

烏克蘭入侵俄被視為重大挑釁 美方評估：俄羅斯恐在「這天」發動襲擊

最正三寶！她衝馬路險被撞秒露「甜笑道歉」 網瞬間融化氣消：這次就算了

獨／PTT驚傳遭駭客入侵！國際駭客聲稱取得資料庫紀錄 鄉民個資目前暫未流出

板橋幼兒園餵藥案遭糾正 民進黨團：盼新北市府建立完善制度

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
板橋幼兒園案，新北市府遭監察院糾正。本報資料照片
板橋幼兒園案，新北市府遭監察院糾正。本報資料照片

監察院今針對新北餵藥案對新北市府提出糾正，並列舉3大缺失，新北市府回應，在此之前全國沒建立苯巴比妥專業質譜檢驗，且最終檢調認定，幼生毛髮未檢出不明藥物，對監院提出的糾正，市府尊重但深感遺憾。新北市議會民進黨團今表示，盼經歷此事件後新北不再有兒虐案件發生，更呼籲新北市應以此為借鏡建立幼兒完善托藥用藥安全機制、醫學檢驗的方式、重大兒虐的公開處理模式。

黨團總召張維倩表示，去年板橋幼兒園疑餵藥案引起家長與社會的恐慌，監察院公布調查結果，認為新北市府教育局第一時間未查扣監視器，後續協助孩童轉學配套不完整，及藥檢結果公布程序草率致事實無法釐清等疏失。

張維倩說，當時為此發聲的議員被抨擊造謠，監察院的調查報告還給盡職的新北市議員公道也給予家長不斷追尋真相的勇氣，相信新北市府應心服口服接受監察院的糾正，並予檢討改善精進，政治口水會過去，公道自在人心，新北市應以此為借鏡建立幼兒完善托藥用藥安全機制、醫學檢驗的方式、重大兒虐的公開處理模式。

副召張錦豪指出，板橋餵藥案因新北市政府未能及時保全關鍵證據，導致案件調查過程中證據缺失，最終真相無法查明，案件最終卻草草結案，當時許多藍營人士要求民進黨及賴清德向幼教老師道歉，企圖帶入選舉情緒營造烏龍氛圍，事實是無助於事件的釐清。身為民代不禁質疑「幼童保護，誰來負責？」，請侯市長加油。

幹事長廖宜琨表示，面對監察院舉證歷歷，就新北市府相關的行政程序應作為不作為，或是配套不足之處，呼籲新北市政府，除了針對糾正內容盡速說明外，也要提出事件程序改善作為或訂定標準程序，積極避免日後幼教兒童受侵害情況再次發生。

書記長陳乃瑜呼籲，市府應虛心檢討，為全國家長及幼兒提供一個安全、可信賴的教育環境。市府不應再轉移焦點，而是應該勇於面對問題，展現應有的責任感與誠意。

北市府 幼兒園 民進黨 監察院

延伸閱讀

監察院列舉餵藥案3缺失糾正新北 市府：尊重但深感遺憾

幼兒園疑餵藥案 3監委說明糾正新北理由

板橋幼兒園疑餵藥案監院糾正 新北：尊重調查

李利貞接任新北新聞局長 綠質疑洗經歷 市府回嗆潑髒水

相關新聞

跟進北市提高敬師禮金？新北「暫不跟進」曝原因

教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣佈，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，...

板橋幼兒園餵藥案遭糾正 民進黨團：盼新北市府建立完善制度

監察院今針對新北餵藥案對新北市府提出糾正，並列舉3大缺失，新北市府回應，在此之前全國沒建立苯巴比妥專業質譜檢驗，且最終檢...

中和錦和公園遊戲設施拆除還沒做 公所：將爭取經費改善

位於新北中和的錦和運動公園停車場，是中和最大規模的停車場，預計9月完工啟用後可提供超過500個停車位，但議員指出，該處的...

監察院列舉餵藥案3缺失糾正新北 市府：尊重但深感遺憾

監察院今針對新北餵藥案對新北市府提出糾正，並列舉3大缺失，認為教育局沒有依法留存監視器影像、檢驗結果、判讀及協助轉園便宜...

新北2030年燃油鍋爐全退場 業者：爭取大廠訂單更有利

新北市燃煤鍋爐已完全退場，成為無煤城市，下一步鎖定燃油鍋爐全數退場。要把燃油鍋爐全數改成天然氣鍋爐容易，但部分地區沒天然...

克服腹地大出入口雜 台哥大5G導入松菸場館服務達95%

國家發展委員會與亞洲矽谷攜手台哥大、緯創數技等相關產業，將古蹟的台北市松山文創園區導入5G專網，讓全區6.6公頃、12個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。