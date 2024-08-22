板橋幼兒園餵藥案遭糾正 民進黨團：盼新北市府建立完善制度

監察院今針對新北餵藥案對新北市府提出糾正，並列舉3大缺失，新北市府回應，在此之前全國沒建立苯巴比妥專業質譜檢驗，且最終檢調認定，幼生毛髮未檢出不明藥物，對監院提出的糾正，市府尊重但深感遺憾。新北市議會民進黨團今表示，盼經歷此事件後新北不再有兒虐案件發生，更呼籲新北市應以此為借鏡建立幼兒完善托藥用藥安全機制、醫學檢驗的方式、重大兒虐的公開處理模式。

黨團總召張維倩表示，去年板橋幼兒園疑餵藥案引起家長與社會的恐慌，監察院公布調查結果，認為新北市府教育局第一時間未查扣監視器，後續協助孩童轉學配套不完整，及藥檢結果公布程序草率致事實無法釐清等疏失。

張維倩說，當時為此發聲的議員被抨擊造謠，監察院的調查報告還給盡職的新北市議員公道也給予家長不斷追尋真相的勇氣，相信新北市府應心服口服接受監察院的糾正，並予檢討改善精進，政治口水會過去，公道自在人心，新北市應以此為借鏡建立幼兒完善托藥用藥安全機制、醫學檢驗的方式、重大兒虐的公開處理模式。

副召張錦豪指出，板橋餵藥案因新北市政府未能及時保全關鍵證據，導致案件調查過程中證據缺失，最終真相無法查明，案件最終卻草草結案，當時許多藍營人士要求民進黨及賴清德向幼教老師道歉，企圖帶入選舉情緒營造烏龍氛圍，事實是無助於事件的釐清。身為民代不禁質疑「幼童保護，誰來負責？」，請侯市長加油。

幹事長廖宜琨表示，面對監察院舉證歷歷，就新北市府相關的行政程序應作為不作為，或是配套不足之處，呼籲新北市政府，除了針對糾正內容盡速說明外，也要提出事件程序改善作為或訂定標準程序，積極避免日後幼教兒童受侵害情況再次發生。

書記長陳乃瑜呼籲，市府應虛心檢討，為全國家長及幼兒提供一個安全、可信賴的教育環境。市府不應再轉移焦點，而是應該勇於面對問題，展現應有的責任感與誠意。