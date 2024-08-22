中和錦和公園遊戲設施拆除還沒做 公所：將爭取經費改善

位於新北中和的錦和運動公園停車場，是中和最大規模的停車場，預計9月完工啟用後可提供超過500個停車位，但議員指出，該處的遊戲場跟親水區因為設備老舊及壞掉，但整修費用高昂，停車場啟用後，遊戲場還沒完成，會有使用空窗期，市府跟公所應盡速完成，提供親子遊憩場所。中和區公所表示，會納入明年計畫並爭取經費。

中和錦和公園園區內設備多元，包含足球場、壘球場、兒童遊樂區、噴泉、登山步道等，旁邊就是中和運動中心，是在地民眾運動的好去處之一。如今多處地方用施工圍籬封閉，走路要彎彎繞繞，不但不方便，也沒有美觀性。

新北市議員張嘉玲表示，錦和運動公園是在地的指標性公園，但民眾抱怨，部分設施長達快1年無法使用，周邊的運動中心及停車場都陸續開放，獨缺公園遊戲場所，非常可惜，工程經費比較大，希望景觀處跟公所協調，全力支持，不可排擠錦和運動公園。

張嘉玲也建議，現場運動空間也可趁機調整，遊戲區與運動區也沒有可以乘涼的休息區，讓人覺得有點可惜，應該也納入考量。

中和區公所表示，滾輪式溜滑梯因安全性問題拆除，因為小朋友溜下來時可能會不慎摔倒，原本考慮在周邊用隔板方式包覆，但擔心小朋友好奇，想把手伸進滾輪之間的縫隙，卡住會受傷，衍生另外的安全問題，迫不得已才選擇拆除。

親水區部分，是從2018年完工後，城鄉局移交給公所管理，在疫情期間封閉沒有使用，原本看疫情緩和後想開放，卻因設備老舊故障，原定今年要施工，但礙於經費問題，將納入明年施工規畫並爭取經費改善，2項設施短時間內無法開放，一切以安全為優先，附近也有其他設施，空窗期也請民眾多包涵。