跟進北市提高敬師禮金？新北「暫不跟進」曝原因

教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣布，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，預計將有近3萬人受惠。至於是否跟進北市？新北教育局表示，暫不跟進，因為要確保所有老師們都有受惠到，加上也有預算考量，未來會依照財政預算狀況，再跟進提升禮券額度。

台北市秘書長李泰興今天出席活動時表示，一定要尊敬老師，「因為我太太就在當老師」，並坦言新課綱上路後老師變得相當辛苦，也希望老師在休閒時間要善待自己，吃個美食、買衣服，適度放鬆，更不忘為在新北教書的夫人爭取福利，喊話新北市也應「見賢思齊」。

教育局表示，新北每年發放給每位教師，含代理教師在內，都有1千元教師節禮券，感恩教師辛勞，迄今已連續超過10年，發放額度也是全國第二高，每年預計發放人數為3萬7千人。