監察院列舉餵藥案3缺失糾正新北 市府：尊重但深感遺憾

監察院今針對新北餵藥案對新北市府提出糾正，並列舉3大缺失，認為教育局沒有依法留存監視器影像、檢驗結果、判讀及協助轉園便宜行事，資訊混亂造成家長恐慌。新北市府強調，此案是全國首例，在此之前沒有建立苯巴比妥專業質譜檢驗，且最終檢調認定，幼生毛髮未檢出不明藥物，對監院提出的糾正，市府尊重但深感遺憾。

教育局表示，5月15日接獲該案時，第一時間入園稽查，並配合檢調單位，讓他們查扣監視錄影完整畫面。後續多次函請檢調單位提供監視錄影畫面，但依偵查不公開，教育局直至目前未能從檢調單位，取得監視錄影畫面。

教育局說，但針對不當對待，啟動行政調查，調查小組委員共3人，有教育專家、律師及兒權專家各1人，召開15次調查專案會議，訪談52人，包含13位教職員工、5位家長到場陳述意見、12位書面陳述，依行政調查訪談內容，無直接相關證據，經認定委員會審議，無法認定行為人有不當對待幼生。

此外，教育局5月22日接獲家長檢驗需求，提供衛福部公告檢驗資訊，並協調榮總醫院毒物科檢驗，此案是全國首例，在此之前沒有建立苯巴比妥專業質譜檢驗，市府協調榮總建立檢驗，至6月15日開始研發出血液中苯巴比妥質譜儀分析方法。

教育局指出，為使家長獲得充分資訊，也安排小兒專科醫師及心理師個別諮詢與協助，並媒合土城醫院等8家醫院專案提供免費醫療諮詢，也透過記者會及社群澄清不實訊息及衛教。另外，教育局對此啟動一對一服務，協助幼生媒合安置。