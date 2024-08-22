審計指共同管道參與意願低 新北：欠缺投資誘因

新北市審計處認為，市府將電力、電信、有線電視纜線納入共同管道，未及時公告資訊，且業者參與意願低落，不利於集中納管。工務局今天說，肇因業者無立即收益，欠缺投資誘因。

審計部新北市審計處表示，工務局為新北市共同管道主管機關，規劃及公告相關路網資訊，並依共同管道法規定，協調各機關辦理新市鎮開發、區段徵收及大眾捷運系統等重大工程，優先將共同管道列入重大工程計畫。

審計處日前公布的總決算審核報告指出，截至112年底止，工務局已公告轄內新板橋車站特定區等26處共同管道系統。但陸續新增或施工的金山市區市地重劃等7處共同管道系統，至113年4月止，未依規定公告相關資訊。

審計處說，資訊不明導致捷運等重大工程，業者無法併同設計及施作，致管（纜）線布線錯縱分散，不利纜線集中納管。

審計處也審核發現，捷運環狀線（南環/北環段）及新北樹林線，因管線業者參與共同管道意願低落，並未於重大工程設計階段，將共同管線納入設計及施作，恐錯失契機，不利推動，市府應檢討改善相關圖資訊息。

對此，工務局今天回應中央社記者詢問表示，法規並無強制力要求管線全面納管，也對管線業者欠缺投資誘因，特別是大型共同管道設施，在無立即收益下，業者參與建設的意願低落，有賴於中央修法解決。

工務局說，內政部國土署已著手修訂共同管道法經費分攤辦法，若修法通過，將督導相關工程單位協調管線單位，擇取較適宜性的共同管道建設作法。