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新北2030年燃油鍋爐全退場 業者：爭取大廠訂單更有利

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
久勝旗幟將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐後，不僅環境更佳，也成為許多大廠合作對象。圖／新北市環保局提供
久勝旗幟將燃油鍋爐改成燃氣鍋爐後，不僅環境更佳，也成為許多大廠合作對象。圖／新北市環保局提供

新北市燃煤鍋爐已完全退場，成為無煤城市，下一步鎖定燃油鍋爐全數退場。要把燃油鍋爐全數改成天然氣鍋爐容易，但部分地區沒天然瓦斯管線，要業者負擔動輒上千、上億的接管費才是困難所在。新北市環保局制定最新指引，除可改用天然鍋爐，還可使用生質能、光電與新興能源，目前輔導60家，已有10家完成改善，預計2030年完成燃油鍋爐全數退場。

位於八里的久勝旗幟，過去製程使用的是使用燃油鍋爐，公司希望能夠符合環保趨勢，但公司所在地原本沒有天然瓦斯管線，若要自己拉管，成本高達上千萬至上億元。

黃姓廠長說，後來管線陸續拉到對面的八里汙水廠，公司趁著這個契機展開汰換燃油鍋爐計畫，不過即便管線已經拉到附近，要拉到場內與鍋爐所在地，也是各花了兩百萬元左右，把燃油鍋爐換成燃氣鍋爐約1百多萬「管線費用是最貴的」。

黃姓廠長說，自從換了燃氣鍋爐後，場內作業環境大幅度改善，冒煙情況減少，也不用再繳每季數千元的空汙費，更重要的事，他們與許多大廠合作，大廠重視的不一定是產品價格，而是公司有沒有符合國際ESG，也為他們行銷與業務拓展的契機，「改鍋爐是正確的選擇」

新北市環保局指出，新北市依據2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，已先後完成「燃煤鍋爐退場」和「瀝青業提供燃料油改天然氣補助」、「燃煤汽電共生機組退場」等能源轉型政策，2022年10月新北最後一座燃煤鍋爐退場，提前達成無煤城市目標，統計已減少113.8萬公噸碳排放。

環保空品科長蔡旻憬表示，新北持續輔導公私場所固定汙染源使用低汙染燃料，這次推出技術指引，其中低碳燃料除了天然氣，生質能、光電、再生能源或未來可能開發出來的新興能源都納入，就是希望解決管線成本問題，另也希望透過行政指導方式，將既存燃油鍋爐汙染源汰換，新設汙染源優先使用低汙染燃料。

環保局說，目前新北共計有60家使用燃油業者都在輔導中，行業類別以染整業、食品製造業、金屬表面處理、化學製品製造、印刷電路板及屠宰業為主。目前燃料轉型成功計有染整業7家，洗衣業1家，其他製造業2家，已有10家廠家完成燃料轉型。

其中久勝旗幟經過市府輔道設備汰換及再生能源增設，可達到節電量1.97萬度／年，減碳量10公噸/年，市府也在2023年協助廠區屋頂綠化，降低頂層溫度。

再生能源 新北 環保局

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