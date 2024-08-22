悠遊淡水河 忠孝至關渡碼頭8月24日起週休二日開航

新北高灘處說，今年3月啟用忠孝碼頭至大稻埕碼頭定期航班受限泥沙淤積問題停駛，原定期航班調整為忠孝碼頭至關渡碼頭，自8月24日起每週六日營運，可欣賞淡水河風光。

新北市政府高灘地工程管理處今天發布新聞稿表示，為活化忠孝碼頭，今年3月啟用忠孝碼頭至大稻埕碼頭定期航班，至今共開船44航次，但受限大稻埕碼頭潮汐及泥沙淤積問題嚴重，因此將原先忠孝至大稻埕碼頭定期航班調整為忠孝至關渡碼頭，還可結合今年5月剛開幕的關渡貨櫃市集。

高灘處長張修銘說，為拓展藍色公路、活化忠孝碼頭功能，忠孝至關渡碼頭每週六日對開航班，下午4時由忠孝碼頭出發至關渡碼頭，晚間8時再自關渡碼頭返回忠孝碼頭，航程約1小時。全票新台幣200元，半票100元。

張修銘說，為推廣新航線，民眾只要在8月底前搭忠孝碼頭至關渡碼頭或關渡碼頭至忠孝碼頭航班（即8月24日、25日及31日來回共6個航班），憑當天船票可至關渡碼頭服務處兌換100元市集抵用券1張，須在指定期限內使用完畢。

高灘處表示，每週六、日下午5時在關渡碼頭更有加開4場次關渡遊河行程，每趟40分鐘，帶領民眾欣賞夕陽美景。此外，每月還辦理「水岸花都漫遊趣」活動，帶民眾踏訪三重地區周邊人文歷史，並搭船遊河欣賞淡水河風光。碼頭委外營運業者也有提供生態文化導覽、特殊包船等多項服務。