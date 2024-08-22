克服腹地大出入口雜 台哥大5G導入松菸場館服務達95%

國家發展委員會與亞洲矽谷攜手台哥大、緯創數技等相關產業，將古蹟的台北市松山文創園區導入5G專網，讓全區6.6公頃、12個出入口的園區，達到95%的安全監控及智慧服務。台哥大表示，松菸整套模組能夠向海外輸出，展現台灣科技大國的實力。

松山文創園區總監陳玉秀表示，今年人流量達到9百萬人次，雖然平時有志工走動的服務，但是仍有不足的狀況，尤其安全性的維護更是艱辛，這次透過民間、中央等合作，布建5G網絡，在整體園區的管理、面對極端氣候的能源管理各層面都應用。

記者會現場體驗與旅客最相關的導覽服務，由一台松菸吉祥物「松鴨桑AR擴增實境導覽功能」機器，只要用聲控方式問答，便能指引場館、飲水、廁所方向，甚至帶著遊客到達指定位置，並支援中英日韓語，以及定期的推播互動廣告。

計畫主持人、台哥大新創服務發展處副總經理王寶慶說，由於松菸緊鄰大巨蛋、信義區及未來的鐵道博物館等精華地帶，但是場域過大、WIFI難以涵蓋，又是古蹟得注重建設考量，為此全面將5G AI去布線加強，特別是安全監控網達95%，萬一碰上緊急安全事件能比以往快速4倍通報。

台哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，該計畫是5G專網、專頻的垂直領域實際運用，讓民眾能真正理解到5G落地的實況，也節省了以往紙本人力的執行方式，松菸模式能夠以整套模組輸出，展現台灣作為科技大國的實力，期待配合國家南向政策前進東南亞，加速文創產業智慧化。

國發會副主委詹方冠表示，中央前瞻計畫投注490億元於5G相關產業，這次計畫正是體現文創、健康、醫療融入服務，尤其台灣的資訊及通訊技術廠商打入電信，更證明有這塊實力，像是專網基地台投入研發製作，將近百分百的國產，核心技術也有國內廠商投入開發，台灣不只是晶片、還有科技服務，鼓勵國產廠商推動業務到全世界。