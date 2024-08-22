深澳漁港小卷市集周六登場 免費品嚐小卷及一夜干手作

現在正是小卷產季，新北市瑞芳區漁會於8月24、25日下午舉辦「小卷市集」，現場有小卷免費品嚐、小卷特賣大放送、DIY活動及各式好吃好玩的攤位，也結合在地餐廳推出消費滿額贈優惠活動。

深澳漁港為北部沿近海漁業重要卸貨港口，漁獲資源豐富，盛產小卷、白帶魚、馬頭魚及竹筴魚等海鮮，目前正值小卷產季，為讓更多民眾品嚐深澳小卷的鮮甜滋味，瑞芳區漁會於8月24、25日下午1點半至5點舉辦小卷市集。

新北市漁業處表示，現場除販售剛隨船進港的生鮮小卷外，在下午2點、3點及4點等3個時段，提供各式小卷料理供民眾免費品嚐，以及活動限定的小卷棒棒糖，與一夜干手作體驗可供現場報名，今年更加碼推出小卷特賣大放送，買一盒生鮮小卷再送一盒，每日限量100份，每人限購1份，於活動日下午3點30分準時開賣。

漁業處表示，除了小卷特賣活動外，現場還有販售各種漁產品、海鮮伴手禮及美味小吃，更串聯深澳漁港在地海鮮餐廳，於市集單筆消費滿300元即贈50元抵用券，可於8月24、25日市集或至深澳漁港合作餐廳消費折抵，每日限量40張，送完為止。