聽新聞
test
0:00 / 0:00
深澳漁港小卷市集周六登場 免費品嚐小卷及一夜干手作
現在正是小卷產季，新北市瑞芳區漁會於8月24、25日下午舉辦「小卷市集」，現場有小卷免費品嚐、小卷特賣大放送、DIY活動及各式好吃好玩的攤位，也結合在地餐廳推出消費滿額贈優惠活動。
深澳漁港為北部沿近海漁業重要卸貨港口，漁獲資源豐富，盛產小卷、白帶魚、馬頭魚及竹筴魚等海鮮，目前正值小卷產季，為讓更多民眾品嚐深澳小卷的鮮甜滋味，瑞芳區漁會於8月24、25日下午1點半至5點舉辦小卷市集。
新北市漁業處表示，現場除販售剛隨船進港的生鮮小卷外，在下午2點、3點及4點等3個時段，提供各式小卷料理供民眾免費品嚐，以及活動限定的小卷棒棒糖，與一夜干手作體驗可供現場報名，今年更加碼推出小卷特賣大放送，買一盒生鮮小卷再送一盒，每日限量100份，每人限購1份，於活動日下午3點30分準時開賣。
漁業處表示，除了小卷特賣活動外，現場還有販售各種漁產品、海鮮伴手禮及美味小吃，更串聯深澳漁港在地海鮮餐廳，於市集單筆消費滿300元即贈50元抵用券，可於8月24、25日市集或至深澳漁港合作餐廳消費折抵，每日限量40張，送完為止。
瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，深澳漁港為結合漁業、海釣及旅遊觀光的多功能漁港，除了擁有豐富的小卷資源外，也是著名海釣基地，夏季浪況穩定、漁獲豐碩，正是體驗海釣的最佳時機，加上周邊的深澳鐵道自行車及新興的「水豚君岩」，適合全家大小一起來遊玩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言