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新莊思源夜市攤販私售中國零食 新北衛生局要查了

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北新莊區思源夜市遭爆攤販私售中國零食。圖／擷取自思源夜市臉書粉專
新北新莊區思源夜市遭爆攤販私售中國零食。圖／擷取自思源夜市臉書粉專

新北新莊區新開幕的思源夜市遭爆攤販私售中國零食，種類琳瑯滿目多達40、50種，每包單價15元至20元不等。新北衛生局說，將在夜市營業時間派員查核，若查獲未向食藥署申請查驗並申報中國食品，將違反食安法第30條，可處3萬元以上300萬元以下之罰鍰。

有媒體報導，思源夜市有攤販私售中國零食，貨品來源是透過陸籍太太從中國少量寄送，也有透過金門小三通管道運送入境，攤販將零食散裝販售，每包15元至20元，品項繁多。

新北衛生局指出，該夜市周五至周日才會營業，將在夜市營業時間派員查核，若查獲販售自中國輸入食品，將移請經濟部國貿署、財政部關務署確認，是否屬經濟部公布禁止輸台食品；若屬未向食藥署申請查驗並申報相關資訊輸入食品，將違反食安法第30條規定，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

新北市場處也說，預計明日將赴夜市稽查，並會同衛生局一同查驗。

新北新莊區思源夜市6月新開幕。圖／擷取自思源夜市臉書粉專
新北新莊區思源夜市6月新開幕。圖／擷取自思源夜市臉書粉專

夜市 衛生局 食安

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