北市推「道安駕駛訓練班」 蔣萬安：別忘山道猴啟示

交通部統計台北市今年上半年18至24歲機車死傷事故有2079件，與去年同期2628件相比減少549件。北市交通局持續推動交通安全，今年不僅再度舉辦「我宣誓不酒駕2.0」，還強調青年機車安全，與酒與社會責任促進會（TBAF）合作，贈送50頂全罩式安全帽給取得機車駕照並完成「道路安全駕駛訓練」的民眾。

蔣萬安指出，暑假是年輕人考機車駕照高峰期，每次交通安全會報都發現18-24歲機車事故傷亡比例較高、25歲後逐漸降低。對年輕人來說，因為不熟悉交通號誌、路況，加上剛考到駕照很興奮，騎車速度快，年輕人就較容易發生交通意外。

蔣萬安表示，除了要告訴駕駛們別酒駕，在考上駕照後，中央、地方合作提供「道路安全課程訓練班」，可以免費上課，TBBAF提供全罩式安全帽給前50名完成課程的人，還說「不要忘記山道猴影片的啟示，大家騎車上路要特別留意，注意安全，生命誠可貴」。

蔣萬安坦言，很多市民反映台灣道路行走不便，還被外媒貼上「行人地獄」標籤，過去城市規畫以車為本，認為道路要讓車輛通行，所以馬路寬、車道多，壓縮人行道空間，結果路邊都是變電箱、燈桿、消防栓等障礙物，使長輩、輪椅族、娃娃車、視障者不便通行。

蔣萬安說，擔任市長後開始執行各項政策，組行友善小組，推出機退2.0、拓寬人行道等措施，並規畫教育單位、醫療單位周邊人行道改善，還在台灣大學附近的大學里設置首個「交通友善試辦區」，事故數降低22%、行人空間增加690平方公尺，住戶滿意度近9成，還有其他10個里爭取加入示範區。