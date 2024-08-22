快訊

半導體風雲／台灣擁半導體優勢 美台國防產業合作有望？

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯規蔣不隨！北市敬師禮金恢復2000元 秘書長「這原因」喊話新北跟進

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣佈，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，預計將有近3萬人受惠。記者洪子凱／攝影
教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣佈，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，預計將有近3萬人受惠。記者洪子凱／攝影

教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣佈，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，預計將有近3萬人受惠。除了禮金外，包含百貨公司、美食店家、球團等一同合作預計從9月起推出多項教師專屬優惠。

回顧過去，2016年柯市府刪除台北市2000元敬師禮金，當值還引起部分教師不滿，柯於2020年恢復發放，卻僅發600元禮券，市長蔣萬安選前曾承諾恢復教師禮金，去年加碼編列預算，或議會通過，今年恢復發放2000元敬師禮券，各校可依校內老師意願，選擇百貨通路誠品、京站或4大超商禮券。

教育局長湯志民今天出席「敬師月」活動啟動典禮表示，優惠包含食、衣、住、行、育、樂六大面向，有微風集團、台北101、福華大飯店、貳樓、兒童新樂園、動物園等企業團體及市府所屬機構外，更與味全龍球團合作，在9月17日及27日提供各100張免費球票，並從即日至9月30日，持有北市學校識別證或教師會會員卡享味全龍主場半票優惠。

今年除了與味全龍球團合作外，也特別與瑞典傢俱品牌IKEA內湖店合作，於餐廳內消費滿299元就送指定甜點、台北市立國樂團合作教師購票享9折優惠，其他包含肯德基、必勝客、輕井澤集團皆享有套餐折扣、住宿等相關優惠。

秘書長李泰興今天也出席典禮表示，一定要尊敬老師，「因為我太太就在當老師」，並坦言新課綱上路後老師變得相當辛苦，也希望老師在休閒時間要善待自己，吃個美食、買衣服，適度放鬆，更不忘為在新北教書的夫人爭取福利，喊話新北市也應「見賢思齊」。

北市 教師節 柯文哲 蔣萬安

延伸閱讀

擔憂賴棒打出頭鳥 新北蘇系、正國會暗流湧動

三重台1高架事故 往北市方向重安街口公車站暫移位

新北警紓壓與身心健檢納補助 3醫院各2方案可選

0403震後紅、黃單建物修繕補助 北市每棟最高150萬

相關新聞

柯規蔣不隨！北市敬師禮金恢復2000元 秘書長「這原因」喊話新北跟進

教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣佈，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，...

新莊思源夜市攤販私售中國零食 新北衛生局要查了

新北新莊區新開幕的思源夜市遭爆攤販私售中國零食，種類琳瑯滿目多達40、50種，每包單價15元至20元不等。新北衛生局說，...

台1高架搶修 車流湧入台北橋中興橋…忠孝幹線、622公車改站點

新北市三重區台一線高架搶修中，今晨6點40分起往北市方向車流緩慢前進，回堵長度維持1.2至1.5公里左右。交通局表示，忠...

新北旅遊服務砸5556萬缺失仍多 議員批虛擲預算觀旅局允改進

新北市目前共有板橋、九份、猴硐等12處旅遊遊客中心，前三年其中8處以5386萬委外營運、去年再花170萬辦理資訊服務，但...

克服腹地大出入口雜 台哥大5G導入松菸場館服務達95%

國家發展委員會與亞洲矽谷攜手台哥大、緯創數技等相關產業，將古蹟的台北市松山文創園區導入5G專網，讓全區6.6公頃、12個...

深澳漁港小卷市集周六登場 免費品嚐小卷及一夜干手作

現在正是小卷產季，新北市瑞芳區漁會於8月24、25日下午舉辦「小卷市集」，現場有小卷免費品嚐、小卷特賣大放送、DIY活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。