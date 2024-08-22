柯規蔣不隨！北市敬師禮金恢復2000元 秘書長「這原因」喊話新北跟進

教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣佈，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，預計將有近3萬人受惠。除了禮金外，包含百貨公司、美食店家、球團等一同合作預計從9月起推出多項教師專屬優惠。

回顧過去，2016年柯市府刪除台北市2000元敬師禮金，當值還引起部分教師不滿，柯於2020年恢復發放，卻僅發600元禮券，市長蔣萬安選前曾承諾恢復教師禮金，去年加碼編列預算，或議會通過，今年恢復發放2000元敬師禮券，各校可依校內老師意願，選擇百貨通路誠品、京站或4大超商禮券。

教育局長湯志民今天出席「敬師月」活動啟動典禮表示，優惠包含食、衣、住、行、育、樂六大面向，有微風集團、台北101、福華大飯店、貳樓、兒童新樂園、動物園等企業團體及市府所屬機構外，更與味全龍球團合作，在9月17日及27日提供各100張免費球票，並從即日至9月30日，持有北市學校識別證或教師會會員卡享味全龍主場半票優惠。

今年除了與味全龍球團合作外，也特別與瑞典傢俱品牌IKEA內湖店合作，於餐廳內消費滿299元就送指定甜點、台北市立國樂團合作教師購票享9折優惠，其他包含肯德基、必勝客、輕井澤集團皆享有套餐折扣、住宿等相關優惠。

秘書長李泰興今天也出席典禮表示，一定要尊敬老師，「因為我太太就在當老師」，並坦言新課綱上路後老師變得相當辛苦，也希望老師在休閒時間要善待自己，吃個美食、買衣服，適度放鬆，更不忘為在新北教書的夫人爭取福利，喊話新北市也應「見賢思齊」。