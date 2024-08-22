「我宣誓不酒駕2.0」 守護青年機車安全
正值暑假期間，是機車考照的高峰期，雙北市政府交通局持續推廣機車駕訓補助政策，鼓勵民眾踴躍參加機車駕駛訓練。台北市政府配合交通部公路局推動「道路安駕訓練」補助計畫，取得機車駕照後，再至駕訓班參加「道路安駕訓練」完成者，可獲得額外補助。
社團法人台灣酒與社會責任促進會(TBAF)為支持這項計畫，即日起將贈送50頂全罩式安全帽給取得機車駕照並完成「道路安駕訓練」課程的民眾。台北市長蔣萬安表示，期盼透過和酒與社會責任促進會合作宣導與教育，提升年輕族群的交通安全意識。
台北市政府今年是第2年與TBAF合作舉辦「不酒駕 我行」記者會，除台北市蔣萬安市長親臨參加外，並邀請新北市、桃園市、基隆市、台北市區監理所等貴賓，以及國內外酒類業者、共享交通業者、汽機車安全協會代表等共同參與，宣布達到25萬人支持「不酒駕 我行」並於今年擴大深化為「我宣誓2.0」及「青年機車安全」，向社會大眾宣誓杜絕酒駕行為及共同守護青年機車安全的決心。
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