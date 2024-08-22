快訊

半導體風雲／台灣擁半導體優勢 美台國防產業合作有望？

藍打珊不打柯想一石三鳥？橘老友嘆黃珊珊成人肉盾牌

三中將退伍牽動國軍接班 陸軍誰能卡進晉升上將關鍵位

「我宣誓不酒駕2.0」 守護青年機車安全

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
台北市長蔣萬安（右四）與TBAF 理事長王德勤（左四）帶領協會會員等500人帶著宣傳標語上街以高度凝聚力號召民眾正視「我宣誓不酒駕2.0」訴求。記者林俊良／攝影
台北市長蔣萬安（右四）與TBAF 理事長王德勤（左四）帶領協會會員等500人帶著宣傳標語上街以高度凝聚力號召民眾正視「我宣誓不酒駕2.0」訴求。記者林俊良／攝影

正值暑假期間，是機車考照的高峰期，雙北市政府交通局持續推廣機車駕訓補助政策，鼓勵民眾踴躍參加機車駕駛訓練。台北市政府配合交通部公路局推動「道路安駕訓練」補助計畫，取得機車駕照後，再至駕訓班參加「道路安駕訓練」完成者，可獲得額外補助。

社團法人台灣酒與社會責任促進會(TBAF)為支持這項計畫，即日起將贈送50頂全罩式安全帽給取得機車駕照並完成「道路安駕訓練」課程的民眾。台北市長蔣萬安表示，期盼透過和酒與社會責任促進會合作宣導與教育，提升年輕族群的交通安全意識。

台北市政府今年是第2年與TBAF合作舉辦「不酒駕 我行」記者會，除台北市蔣萬安市長親臨參加外，並邀請新北市、桃園市、基隆市、台北市區監理所等貴賓，以及國內外酒類業者、共享交通業者、汽機車安全協會代表等共同參與，宣布達到25萬人支持「不酒駕 我行」並於今年擴大深化為「我宣誓2.0」及「青年機車安全」，向社會大眾宣誓杜絕酒駕行為及共同守護青年機車安全的決心。

社團法人台灣酒與社會責任促進會(TBAF)，即日起將贈送50頂全罩式安全帽給取得機車駕照並完成「道路安駕訓練」課程的民眾，理事長王德勤（左）與台北市長蔣萬安（右）完成致贈儀式。記者林俊良／攝影
社團法人台灣酒與社會責任促進會(TBAF)，即日起將贈送50頂全罩式安全帽給取得機車駕照並完成「道路安駕訓練」課程的民眾，理事長王德勤（左）與台北市長蔣萬安（右）完成致贈儀式。記者林俊良／攝影
台北市政府與TBAF合作舉辦「我宣誓不酒駕2.0」記者會，除台北市市長蔣萬安（右三）親臨參加外，並邀請新北市、桃園市、基隆市、台北市區監理所等貴賓，以及國內外酒類業者、共享交通業者、汽機車安全協會代表等共同參與，宣布達到25萬人支持「不酒駕 我行」並於今年擴大深化為「我宣誓2.0」及「青年機車安全」，向社會大眾宣誓杜絕酒駕行為及共同守護青年機車安全的決心。記者林俊良／攝影
台北市政府與TBAF合作舉辦「我宣誓不酒駕2.0」記者會，除台北市市長蔣萬安（右三）親臨參加外，並邀請新北市、桃園市、基隆市、台北市區監理所等貴賓，以及國內外酒類業者、共享交通業者、汽機車安全協會代表等共同參與，宣布達到25萬人支持「不酒駕 我行」並於今年擴大深化為「我宣誓2.0」及「青年機車安全」，向社會大眾宣誓杜絕酒駕行為及共同守護青年機車安全的決心。記者林俊良／攝影
台北上海雙城論壇今年舉辦時間未定，據了解，上海方的名單遲遲未定，蔣萬安今出席記者會活動前受訪時，強調「兩岸愈緊張愈需要溝通跟交流」，會持續與對方，秉持尊嚴、對等、善意、互惠的原則，進行相關的作業程序。記者林俊良／攝影
台北上海雙城論壇今年舉辦時間未定，據了解，上海方的名單遲遲未定，蔣萬安今出席記者會活動前受訪時，強調「兩岸愈緊張愈需要溝通跟交流」，會持續與對方，秉持尊嚴、對等、善意、互惠的原則，進行相關的作業程序。記者林俊良／攝影

酒駕 駕照 駕訓班

延伸閱讀

雙城論壇上海方名單未定 蔣萬安：兩岸愈緊張愈要溝通

雙城論壇籌辦卡 學者分析陸方最大顧忌、曝蔣萬安的挑戰

獨／雙城論壇進度曝 9月初蔣萬安訪美前來不及、陸委會已核定MOU

蔣萬安日文秀航海王經典詞 自民黨鈴木貴子讚有魅力

相關新聞

柯規蔣不隨！北市敬師禮金恢復2000元 秘書長「這原因」喊話新北跟進

教師節即將到來，台北市教育局今天舉行「敬師月」啟動活動正式宣佈，今年將恢復2000元敬師禮金，身分別更包含代理教師在內，...

新莊思源夜市攤販私售中國零食 新北衛生局要查了

新北新莊區新開幕的思源夜市遭爆攤販私售中國零食，種類琳瑯滿目多達40、50種，每包單價15元至20元不等。新北衛生局說，...

台1高架搶修 車流湧入台北橋中興橋…忠孝幹線、622公車改站點

新北市三重區台一線高架搶修中，今晨6點40分起往北市方向車流緩慢前進，回堵長度維持1.2至1.5公里左右。交通局表示，忠...

新北旅遊服務砸5556萬缺失仍多 議員批虛擲預算觀旅局允改進

新北市目前共有板橋、九份、猴硐等12處旅遊遊客中心，前三年其中8處以5386萬委外營運、去年再花170萬辦理資訊服務，但...

克服腹地大出入口雜 台哥大5G導入松菸場館服務達95%

國家發展委員會與亞洲矽谷攜手台哥大、緯創數技等相關產業，將古蹟的台北市松山文創園區導入5G專網，讓全區6.6公頃、12個...

深澳漁港小卷市集周六登場 免費品嚐小卷及一夜干手作

現在正是小卷產季，新北市瑞芳區漁會於8月24、25日下午舉辦「小卷市集」，現場有小卷免費品嚐、小卷特賣大放送、DIY活動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。