「我宣誓不酒駕2.0」 守護青年機車安全

正值暑假期間，是機車考照的高峰期，雙北市政府交通局持續推廣機車駕訓補助政策，鼓勵民眾踴躍參加機車駕駛訓練。台北市政府配合交通部公路局推動「道路安駕訓練」補助計畫，取得機車駕照後，再至駕訓班參加「道路安駕訓練」完成者，可獲得額外補助。

社團法人台灣酒與社會責任促進會(TBAF)為支持這項計畫，即日起將贈送50頂全罩式安全帽給取得機車駕照並完成「道路安駕訓練」課程的民眾。台北市長蔣萬安表示，期盼透過和酒與社會責任促進會合作宣導與教育，提升年輕族群的交通安全意識。