台1高架搶修 車流湧入台北橋中興橋…忠孝幹線、622公車改站點

新北市三重區台一線高架搶修中，今晨6點40分起往北市方向車流緩慢前進，回堵長度維持1.2至1.5公里左右。交通局表示，忠孝幹線、622公車行駛忠孝橋往北市方向，改道路程需耗時15至20分，今起原三重區「重安街口」站暫移至中正南路的麗寶之星大樓前候車，可省繞行時間。

交通局運輸管理科科長林詩欽表示，交通局及公車業者今一早即派員分別在重安街口及麗寶之星大樓前候車處引導乘客，乘車情況良好，預估可省下15至20分鐘繞行時間。

林詩欽說，搶修施工期間，忠孝幹線、622公車行駛忠孝橋往北市方向路線，改從集美街右轉新興路，再左轉中正南路後，右轉上忠孝橋；原停靠「重安街口」站暫移至約300公尺距離的麗寶之星大樓前候車。