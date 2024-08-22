新北旅遊服務砸5556萬缺失仍多 議員批虛擲預算觀旅局允改進

新北市目前共有板橋、九份、猴硐等12處旅遊遊客中心，前三年其中8處以5386萬委外營運、去年再花170萬辦理資訊服務，但不僅旅服中心被查出清潔不佳、景點不熟等缺失，旅遊資訊摺頁還被查出竟推薦非法民宿。瑞芳龍鎮里長林文清更批評水湳洞山城美館未營運觀光局卻回函硬拗，議員林秉宥批評虛擲預算，觀旅局則表示將促進服務改進。

新北市10年前曾大力推廣「水金九」名詞行銷水湳洞、金瓜石及九份觀光，還製作導覽APP供民眾下載使用，但事過境遷目前APP已消失無蹤，就連觀光摺頁標示的水湳洞展演藝廊(山城美館)，也被瑞芳在地里長林文清發現經常性不開門，導致旅客撲空。

水湳洞山城美館原為水湳洞舊戲院，現新北觀旅局委外廠商做為展演藝廊營運，不定期展出各式藝文作品，但此歷史建物如今經常性不開門大門深鎖，龍鎮里長林文清為免民眾撲空陳情政府花錢整修也委外經營卻不開放，無公益性質很誇張。觀旅局僅制式回應週三至週日上午9時至下午6時都有開，里長氣炸向本報拍照投訴周六就是沒有開，批評觀旅局睜眼說瞎話。

觀旅局誇張案例不只如此，觀旅局2019至2022年花費5386萬元委外經營新北多處旅客及旅遊中心，也花費170萬辦理維護資訊服務，但不僅旅遊資訊摺頁被查出竟推薦非法民宿，旅服中心被審計處查出清潔不佳、資訊不足等諸多問題，統計缺失前五名包括景點不熟33次、講話緊張19次、未主動提供資訊18次、回答不正確11次、展點清潔不佳9次，要求觀旅局檢討。

新北市議員林秉宥表示，目前新北市觀旅局在新北市觀光政策上沒有明確的主軸，僅是在用既有的預算架構下想要滿足各方的訴求，反而陷入父子騎驢的窘境。怕沒人到訪所以加強宣傳，反而導致景點營運的經費不足，水湳洞不是第一例，也不會是最後一例。希望觀旅局在推動業務時還是要回歸到景點本質，誠實面對旅遊市場環境，才不會虛擲預算。要求觀旅局不要滿足了一小部分人的期待，但卻連審計單位例行審查都過不了關。