三重台1高架事故 往北市方向重安街口公車站暫移位

新北三重台1線中山高架往忠孝橋方向事故使忠孝幹線與622路線公車須多繞20分。交通局說，今天起從三重往北市方向的「重安街口」公車站暫移至麗寶之星大樓前，回程不影響。

新北市三重區台1線中山高架道路往忠孝橋方向，8月20日發生聯結車載送鋼梁翻覆並撞破護欄事故，經搶救後目前先恢復單線通車，事故下方的重安街（集美街至中正南路）也配合施工作業封閉，預估最快10月2日高架橋與平面道路可全面恢復通車。

新北市政府交通局今天表示，受台1高架施工及平面路段封閉影響，忠孝幹線、622路線公車要上忠孝橋開往北市前，須在三重區平面路段改道並多耗時15至20分鐘。

交通局說，為節省行駛時間，今天起至施工結束，往北市方向的三重區「重安街口」站暫時移至約300公尺距離的中正南路麗寶之星大樓前候車，可省下繞行時間；至於從北市回三重方向的「重安街口」站則未受影響。

交通局運輸管理科長林詩欽表示，台1高架搶修施工期間，忠孝幹線、622公車行駛忠孝橋往北市方向路線改從集美街右轉新興路，再左轉中正南路後，右轉上忠孝橋。

林詩欽說，交通局及公車業者今天一早就派員分別在重安街口及麗寶之星大樓前候車處引導乘客，乘車情況良好。