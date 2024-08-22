三鶯線旁建垃圾場爆抗爭 遭檢舉用地違法市府開罰

新北市三鶯線如火如荼興建中，各車站周邊民眾盼早日通車通行更便利，但三鶯線橫溪站一旁正興建垃圾處理場，居民擔心聞臭味通勤不斷抗爭，近日更檢舉廠房違建，農業局認定，廠房土地違規使用，地政局也將依違法區域計畫法開罰最高30萬。

位在三鶯線橫溪站旁的空地，日前因居民聽聞將興建垃圾處理場，引發當地居民近萬人強力抗爭，居民質疑捷運站旁怎可蓋垃圾處理場，除至現場舉牌抗議外，也向市議員黃淑君陳情，黃淑君也邀市府相關局處開說明會要求市府向居民說清楚事情經過。

居民也陳立「三峽拒垃圾場自救會」集結眾人之力反對垃圾場營運。業者使用地號包括佳興段992、962、960地號，但僅992地號為環保局核准特定目的事業資源回收場，960、962地號為農牧用地。目前業者正建垃圾處理廠房，但民眾發現土地涉及違規使用向市府陳情。

市府現場會勘發現，農牧用地有水泥鋪面、鐵皮建物等非做農業使用。環保局表示，佳興段960及962地號鐵皮屋建築疑似違規使用問題，經8月8日派員前往稽查，現場為2家清除業者停放抓斗車及開天車等清運車輛，因該址非許可停車場地，依廢棄物清理法告發業者，要求限期改善。另涉及土地違規使用及違章建築由相關機關查處。

農業局表示，佳興段960、962地號為農牧用地，8月6日會勘現場有水泥鋪面、鐵皮建物等非做農業使用，依農業發展條例移由環保、地政和拆除大隊處理。

地政局表示，經農業局認定有水泥鋪面、鐵皮建物等非作農業使用，已經違反非都市土地使用管制，將依區域計畫法規定裁罰6至30萬元。