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新五泰林頻停水 2個月8萬戶苦主

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導
新北新莊及泰山地區近期正辦自來水管線汰換工程，當地周末將因此停水，期間將設8處臨時供水站及水車待命。圖／新北水利局提供
新北新莊及泰山地區近期正辦自來水管線汰換工程，當地周末將因此停水，期間將設8處臨時供水站及水車待命。圖／新北水利局提供

新北新莊、泰山、五股、林口地區近期因台灣自來水公司相關工程頻頻停水，兩個月內累積影響超過8萬戶，除了適逢夏季，有時還遇到周末，民眾不滿指出，近期停電頻傳，難道連大停水難道已成常態？議員也認為，台水應將工程集中；台水公司指出，工程都及早排定與通知，時間已經選擇將民眾不便降到最低，也都有供水車協助。

新北近期常因工程關係停水，先是新莊及泰山兩地因為中正路管線汰換工程，6月15日至6月16日停水23小時，共1萬3237戶受影響；接著是8月12日至8月13日因大湳給水廠高壓電氣設備檢驗工程，五股、泰山、林口等地陸續停水18至23小時，影響6萬668戶。

台水公司昨又指出，新莊及泰山地區近期正辦自來水管線汰換工程，8月24日上午9時至8月25日上午8時止，將停水23小時，影響戶數計8935戶。新北水利局表示，將督促台水公司盡速完工復水，期間也將設置8處臨時供水站及水車待命。

民眾抱怨，停水本來偶爾有可以理解，但最近頻率實在太高，又剛好適逢夏季、周末等，如此以來真的不便，尤其老公寓水塔儲水量有限，影響很大，大停水難道已成常態？

新北議員陳明義表示，確實收到民眾抱怨，民眾用水非常不便，且常常是前幾天才通知，令人措手不及，應該及早排定與通知；台水設法將工程期集中，很多委外案也要監督好，不能便宜行事，盡量符合民眾需求。

新北議員林秉宥則表示，其實大多數民眾都能體諒，可能因為最近台電也在頻繁更新線材，是工程高峰期，推測台水也是藉由管線開挖期間趕緊來讓工程完工，議員們也都會提早宣傳停水通知。

台灣自來水公司第12區管理處副處長郭文彬說，既定工程都是早就排定的，這都是為供水穩定及法規要求檢修關係，希望民眾能理解，而水公司一般也會在1到2周內就通知，有時太早通知也會怕民眾忘記；至於排定周末也是考量避免影響交通或其他商家，也都會派供水車協助，盡量讓各族群民眾的不便降到最低。

停水 新北 水公司

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