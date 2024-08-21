新五泰林夏季頻停水引民怨不便 民代籲工程集中辦理

新北新五泰林地區近期頻頻停水，幾次累積下來超過8萬戶，適逢周末又是夏季引發民怨，擔憂停電事件頻傳還要停水。民代指出，建議工程集中辦理，也要及早通知，更要挑對時間；台水公司強調，工程都及早排定與通知，時間已經選擇將民眾不便降到最低，也都有供水車協助。

新北新莊、泰山、五股、林口等地近期常因工程關係停水，包含六月中新莊、泰山橫跨兩日停水，八月中五股、泰山、林口等地橫跨兩日陸續停水，本周末新莊、泰山又將橫跨兩日停水，這陣子累積下來多達8萬多戶受影響，引發民眾討論。

民眾抱怨，停水本來偶爾有可以理解，但最近頻率之高，又剛好適逢夏季、周末等，如此以來真的不便，尤其老公寓水塔儲水量有限，影響甚巨；近期停電事件頻傳，難道連大停水難道已成常態？

新北市議員陳明義表示，確實收到民眾抱怨，主要是近期適逢夏季，若又是周末，民眾用水就非常不便，且常常是前幾天才通知，令人措手不及，應該及早排定與通知；台水設法將工程期集中，很多委外案也要監督好，不能便宜行事，盡量符合民眾需求。

新北市議員林秉宥則說，其實大多民眾都知道有類似情況，也都能體諒，可能因為最近台電也在頻繁更新線材，是工程高峰期，推測台水也是藉由管線開挖期間趕緊來讓工程完工，議員們也都會提早宣傳停水通知。