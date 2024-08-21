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北市補助花蓮震損建物19件 修繕費每棟最高150萬元

中央社／ 台北21日電

台北市建管處今天表示，受花蓮地震影響，列管震損建物紅單1件、黃單18件，共19件未修繕或補強，為協助市民及維護公共安全，補助修繕費如每棟共用區域最高新台幣150萬元。

北市建築管理工程處新聞資料指出，4月3日花蓮發生地震，台北市府當天成立建築物緊急應變小組，並啓動台北市技師緊急動員程序進駐區公所待命，了解全市建物災情。

建管處表示，花蓮地震後，經統計至8月初，台北市通報建物受損共2140件，當時評估列管紅單2件、黃單26件，列管建物已陸續修繕及申請解除列管中。

建管處指出，震損建物被列管紅單，包含台北市萬華區桂林路1處建物，因長期缺乏維護管理已不耐震，基於公共安全，10日派員強制拆除及清運，後續依規定向建物所有權人收代拆費。

建管處表示，統計至20日止，花蓮403地震後被列管建物有紅單1件、黃單18件，張貼紅單為士林區葫蘆街2號，共19件列管建物皆未修繕或補強完成。

建管處指出，為協助市民儘速修繕完成，維護公共安全，訂定「台北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，針對列管紅黃單建物所有權人提供修繕補助。

建管處表示，此補助計畫公告申請期限至12月31日止，列管紅黃單建物所有權人在修繕完成後，可依規定申請補助，分別為紅單每戶上限50萬元、黃單每戶上限40萬元、屬共用區域修繕每棟上限150萬元。

建管處指出，補助計畫經費除由財團法人賑災基金會撥付8000萬元，北市府加碼1億元，總金額為1億8000萬元，除提供403列管紅黃單震損建物修繕補助之外，針對921、331地震經複查後仍被列為黃單，就列入此專案且可申請補助費。

建管處表示，符合修繕補助條件建物所有權人，可儘速在期限內申請，補助方式及細節可至官方網站查詢。

「黃單」是指建築物非主要結構（室內隔間或天花板等）損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，致生危險者；「紅單」是指建築物主要結構（柱、樑、外牆、樓版、基礎淘空）損壞或建物傾斜達一定程度以上，致生危險者。

北市府 地震 建物

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