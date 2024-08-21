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汐止厚德里共餐轉移基地 重新開張吸引上百長輩

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區厚德里老人共餐地點搬到了市民活動中心，重新開幕第一場共餐，就吸引了上百位的長輩來吃飯聊天。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區厚德里老人共餐地點搬到了市民活動中心，重新開幕第一場共餐，就吸引了上百位的長輩來吃飯聊天。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區厚德里辦了11年的老人共餐基地，因為要蓋房子了，用地收回，鐵皮屋整個拆掉，經過2個月的籌備，老人共餐地點搬到了市民活動中心，今(21)日重新開幕第一場共餐，就吸引了上百位的長輩來吃飯聊天。

接近中午時間，長輩們陸續報到，而在後方的廚房，志工們已經準備了好幾道菜，炸排骨的手也不能停，中間經過2個月的籌備，厚德老人共餐地點搬到了市民活動中心，當天包括汐止區公所、民意代表都前往關心，對於共餐終於又開始辦，長輩們都好開心，直說很幸福。

獅子會300B1區前總監楊燦煌指出，今天來參加厚德里老人共餐，新居落成，已經兩個月沒有舉辦了，今天特地來關懷長輩，並且送加菜金，支持共餐能夠持續辦下去。

厚德里長陳有諒表示，因為舊地址拆掉了，新的共餐地點搬到活動中心，今天是重新開幕的第一天，來了很多長輩，這個地方是比較舒適，因為有冷氣，不但長輩感覺好，志工媽媽在煮飯煮菜也比較輕鬆，所以，很感謝汐止區公所協助找這個地方，讓老人共餐重新開張，本來怕第一次舉辦，大家不知道，結果來了上百位的老人家來吃飯，而新居落成也很感謝各界善心人士協助，比如今天的獅子會捐加菜金，以及冰箱是一位蔡理事長贈送的，感謝各界愛心。

新北市議員張錦豪說，厚德里老人共餐已經舉辦好多年，每個星期三都有好多長輩走出家門更健康，原本共餐據點因為要蓋房子，現在換到環境更好的忠厚市場樓上的活動中心，提供更舒適的環境，讓長輩可以開心共餐。

汐止 老人共餐 長輩

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