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新北愛心大使白嘉莉：捐助弱勢讓社會看見溫暖

中央社／ 新北21日電
白嘉莉。（聯合報系記者李政龍／攝影）
白嘉莉。（聯合報系記者李政龍／攝影）

新北市愛心大使白嘉莉今天表示，上天賜給每個人兩隻手，一隻幫助自己，一隻幫助別人，讓世界看見最美麗的期盼。她感謝「圓夢英雄」捐助金錢與物資幫助弱勢，讓社會看見溫暖。

白嘉莉今天參加新北市愛心大平台感恩會，並與捐助的企業或宗教團體代表合影，一同轉動「愛的摩天輪」，象徵著愛心的善循環。

她致詞時提到以往擔任歌手、主持人的經驗，「大家還記得我主持群星會、銀河璇宮、喜相逢嗎？」台下報以熱烈掌聲。

白嘉莉說，從事繪畫40年，回台灣後開了5場畫展，今年5月還獲頒第65屆榮譽中國文藝獎章，9月12日還要在台中市舉辦畫展。

社會局說，愛心大平台成立5年多來，截至今年7月3日止，獲捐物資折合市值約新台幣34億元、善款14億元。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，各企業、宮廟、團體也捐助防疫物資。

感恩會中，單親媽媽王詩萍分享，她獨撐家庭經濟，還要照顧生病的母親。幸經愛心大平台資源挹注，去年抽空回校唸書，今年與女兒一起在高職畢業，並將在輔仁大學進修部讀書，盼能持續半工半讀。

市長侯友宜感謝社會上有許多英雄默默為弱勢家庭圓夢，近期收到住新北60多年的將軍蔣秋佳遺愛新台幣1000萬元，並指定用於弱勢家庭服務。

新北市榮民服務處網站表示，蔣秋佳民國15年生於中國湖南省湘鄉縣，服務軍旅41年，歷經抗戰、剿共等戰役，於內政部役政司司長退休。

愛心 白嘉莉

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