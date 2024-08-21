淡水鄧公里低碳社區有成 設新北市淨零推廣中心

隨著全球暖化議題，氣候變遷節能減碳已經成為全球趨勢，為了達到從生活中節能減碳，新北市在2007年成立「淨零社區發展中心」，積極推動減碳運動，並深入社區面對民眾推動溫室氣體減量相關工作，而在淡水區鄧公里今年也成為淡水首位以里社區所成立的淨零社區推廣中心。

鄧公里長邱美津表示，鄧公里過去就不斷的將低碳生活落實在里內的課程當中，更將原停滿廢棄車輛及堆滿垃圾的髒亂點，改造成一座可供里民休憩的口袋公園及具有生態多樣性之開心農場，並利用廢棄輪胎及回收物製成小小兵卡通人物的裝置藝術，已成為遊客到訪鄧公里拍照打卡景點，也獲環境部的「銀級」認證。

透過志工與里民的合作，發揮創意，打造因地制宜的複合式低碳行動項目，目前新北市有21個地區淨零推廣中心，淡水則是有淡水社區大學及真理大學，以及鄧公里社區，開設「營造低碳社區」課程，「提升淨零素養」、「節電」、「建物綠化」、「原生植物與碳匯」等相關