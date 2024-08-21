野草創新漫遊 三芝樂天社區長輩野草入菜做料理

三芝區的樂天社區發展協會在8、9月間開啟了一系列的野草創新漫遊的課程，應用社區中隨處可見的野花、野草進行探索、開發甚至是入菜做料理。這週在野植創意餐桌的課程中，長輩們將兒時或是過去曾經嚐過的野草帶來，挑揀處理過後，準備入菜做特色料理。

講師蘇立中說，前幾次的課程，引導學員將過往人生經驗中有吃過的野菜、野草給分享，在系列課程的最後一堂課，就要將這些能入菜做料理的野草經過處理，然後搭配最適合的食材，打造成長輩的創意餐桌。

樂天社區發展協會長輩蔡寶玉指出，這次帶來十多種野草、野菜，是過去從媽媽與婆婆那裡傳承下來的知識，加上過往生活並不富裕，隨手取材入菜做料理，既經濟又能創造多元的美味，這次的課程就是要將這些經驗分享，並且重溫年輕時的餐桌記憶，再一次的品嚐來自大自然的美味。