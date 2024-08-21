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0403震後紅、黃單建物修繕補助 北市每棟最高150萬

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午主持公安督導會報。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安下午主持公安督導會報。記者楊正海／攝影

今年0403花蓮地震後，台北市列管紅、黃單案件，尚有20件未修繕或補強完成，為協助災民修繕完成，維護公安，台北市對於紅、黃單列管建物所有權人提供相關修繕補助，補助每戶紅單上限50萬元、黃單上限40萬元；共用區域修繕，每棟補助上限150萬元。

北市建管處表示，北市訂定「台北市403震災列管紅黃單建築物修繕補強補助計畫」，經費來源包含「財團法人賑災基金會」撥付8000萬元，加上北市府提供1億元，合計1億8千萬元，均將供作北市403列管紅、黃單震損建築物修繕補助用途。

北市下午舉行公安督導會報，針對0403地震通報處理統計，⽬前紅、黃單處理進度，以及中華路南機場黃單案件處理結果和後續紅、黃單修繕補助。403通報案件，紅單2案、黃25案。

建管處指出，⽬前處理進度，紅單有1案未檢送修繕計畫書，亦未處理，已於8⽉2⽇強制拆除；另1案已檢送修繕計畫並限期於113年9⽉15⽇前修繕完成。黃單部分，原列管25案，現已修繕完成7案，尚有18案修繕中，均未逾修繕期限。

建管處表示，至於921和331地震黃單案件，經403地震後重新評估，如仍屬黃單案件，除已在都更程序中者，將併入403地震列管案件，後續⼀併發函限期改善。

公安 北市府 地震

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