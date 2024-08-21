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核二室外乾貯明年1月動工興建 議員：不希望成為最終處置場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
核二廠室外乾貯設備將於明年1月動工興建。圖／聯合報系資料照片
核二廠室外乾貯設備將於明年1月動工興建。圖／聯合報系資料照片

原預定2017年完工的核二廠室外乾貯場仍未興建，台電今年6月中與新北市完成行政調解，新北市農業局也同意核二廠水土保持計畫核備函件。議員表示，這是比較安全能暫時放置核廢料的方式，但不希望成為最後的處置場，台電應該要積極最終處置場，台電都沒有提出可行方案，這對北海岸非常不公平。

台電表示，目前核二廠正在等待完成公開說明會及其他準備作業，預計將於2025年1月開始動工，並於2026年底開始移出反應爐內的燃料。

新北市議員張錦豪表示，乾式貯存場是比較安全，可以暫時放置核廢料的方式，但核廢料最終還是要遷移出去，地方已經等了很久，也期待核廢料可以趕快送出去，不要一直放在北海岸。

市議員白珮茹表示，這對北海岸來說很沈重，不希望是成為最後的處置場，台電應該要積極去找最終處置場，已經有核一、核二了，那未來核三呢？這不論是市府或是民眾立場都很為難。她在多次核安會中，對台電很失望，都沒有提出可行方案，難道要讓核二乾貯場作為最終處置場嗎？這對北海岸非常不公平。

台電 核二

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