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三鶯線旁建垃圾處理場引眾怒 狂檢舉用地違法市府開罰了

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
垃圾處理場就在居民住宅與捷運站中，居民因此在大樓外牆掛上白布條抗議興建垃圾場。記者李定宇／攝影
垃圾處理場就在居民住宅與捷運站中，居民因此在大樓外牆掛上白布條抗議興建垃圾場。記者李定宇／攝影

新北市三鶯線如火如荼興建中，各車站周邊民眾盼早日通車通行更便利，但橫溪站一旁正興建垃圾處理場，居民擔心聞臭味通勤不斷抗爭，近日更檢舉廠房違建，農業局認定廠房土地違規使用，環保局也認定違法停車，地政局將依違法區域計畫法開罰最高30萬。

位在三鶯線橫溪站旁的空地，日前因居民聽聞將興建垃圾處理場，引發當地居民近萬人強力抗爭，居民質疑捷運站旁怎可蓋垃圾處理場，除至現場舉牌抗議外，也向市議員黃淑君陳情，黃淑君也邀集市府相關局處召開說明會要求市府向居民說清楚事情經過。

居民除向議員陳情，也陳立「三峽拒垃圾場自救會」集結眾人之力反對垃圾場營運。業者使用地號包括佳興段992、962、960地號，但僅992地號為環保局核准特定目的事業資源回收場，960、962地號為農牧用地。目前業者正興建垃圾處理廠房，但民眾發現土地涉及違規使用向市府陳情。

市府接獲陳情日前前往現場會勘，發現農牧用地有水泥鋪面、鐵皮建物等非做農業使用。環保局表示，佳興段960及962地號鐵皮屋建築疑似違規使用問題，經8月8日派員前往稽查，現場為2家清除業者停放抓斗車及開天車等清運車輛，因該址非許可停車場地，依廢棄物清理法告發業者，要求限期改善。另涉及土地違規使用及違章建築由相關機關查處。

農業局對此表示，佳興段960、962地號為農牧用地，8月6日會勘現場有水泥鋪面、鐵皮建物等非做農業使用，依農業發展條例移由環保、地政、拆大辦理。地政局表示，經農業局認定有水泥鋪面、鐵皮建物等非作農業使用，已違反非都市土地使用管制，後續將依《區域計畫法》規定裁罰6至30萬元。

居民發現三鶯線橫溪站周邊近來環保公司興建兩棟3層樓高新建物，民眾擔心此處成為垃圾處理場，日前集結到現場舉牌「堅決反對蓋垃圾處理場」表達抗議。圖／議員黃淑君提供
居民發現三鶯線橫溪站周邊近來環保公司興建兩棟3層樓高新建物，民眾擔心此處成為垃圾處理場，日前集結到現場舉牌「堅決反對蓋垃圾處理場」表達抗議。圖／議員黃淑君提供
垃圾處理場就在居民住宅與捷運站中，居民因此在大樓外牆掛上白布條抗議興建垃圾場。記者李定宇／攝影
垃圾處理場就在居民住宅與捷運站中，居民因此在大樓外牆掛上白布條抗議興建垃圾場。記者李定宇／攝影

建物 環保局

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