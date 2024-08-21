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新北市長選舉民調略輸 劉和然：只要努力就會被看見

中央社／ 新北21日電

下屆新北市長選舉各黨被點名人選，包括民進黨立委蘇巧慧等逐漸暖身，國民黨北市副市長李四川民調支持高，新北副市長劉和然今天表示，只要努力就會被看見，他會多跑市政行程。

TVBS民調中心20日公布最新民調顯示，在藍綠白三方競逐下，若國民黨立委洪孟楷或副市長劉和然參戰，都不敵民進黨派出立委蘇巧慧，藍營唯有派出台北市副市長李四川，才勝過蘇巧慧的民調。

新北市長侯友宜今天接受聯訪，被問到如何看待「劉和然略遜蘇巧慧」民調。他說，離市長選舉還有一段時間，謝謝外界關心新北市的建設與發展，每個人各司其職，努力在自己工作崗位上盡全力。

李四川以往擔任新北市副市長時，少用社群媒體與外界互動，近期以「拿鐵鎚比麥克風熟練的台北市副市長」為主題，建立臉書（Facebook）粉絲頁，以大巨蛋演唱會等議題與市民互動。

劉和然除公開行程增多，近日也悄悄開通臉書帳號，開始分享前往日本京都招商、奧運拳擊林郁婷奪金、父親節無法返鄉的心情。

劉和然上午接受聯訪表示，看見李四川的民調表現相當好，對藍營來說是很棒的結果。因為距離選舉還有2年多時間，不管李四川或是他，都是事務官出身，希望彼此一起努力被看見。

劉和然說，他與李四川是老同事、老朋友，李四川也是老長官，希望大家一起為這塊土地多做一點事情，「只要努力就會被看見，不管是政治人物或事務官」。這段時間，他也會多跑行程，持續在市政上為新北努力。

針對媒體民調，民進黨立委蘇巧慧20日舉辦青年講座「民主的行動研究室」時回應，現在的想法就是在什麼位置，就把什麼事做好，用成績爭取更多人民認同。

蘇巧慧說，如果時候到了，黨中央認為她是最強人選，「責任到了我就扛」，現在比賽根本還沒開始，就需要比誰馬步扎得更穩，誰把準備工作做得更好，這才是比賽前要做的工作。

李四川 民調

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