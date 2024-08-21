台北市被評為亞洲最難行的城市 蔣萬安：不具參考價值

有國外網站評選台北為「亞洲最難行走的城市」，台北市長蔣萬安今天上午出席日本自民黨青年局與北市府青年局交流會活動，媒體問蔣對亞洲最難行城市的看法，還有議員統計北市有超過1000處人行道寬度不足，或不符合規定要改善。蔣萬安說，交通局跟觀傳局已經針對這份調查做了很詳盡的說明，它並不具有參考的價值。

蔣萬安說，他也看到很多網友對這份調查有許多疑問，但最重要的是台北市持續改善行人空間，不管是機退2.0、路型改善等。交通部也有一份統計，今年1到4月全台各縣市行人死亡人數下降最多就是台北市，台北市是各縣市改善最好的。

蔣萬安說，當然市府不以此自滿，會持續進行交通友善工程。尤其今年是台北市交通安全年，市府選定以大學里做一個示範區，規畫交通友善示範區，也得到民眾很大肯定，已經有10個里主動參與。

蔣萬安說，市府也在天母棒球場外忠誠路上有非常大的路型改善，確實可以縮短行人通行行穿線的時間，避免民眾暴露在更高的風險，對車流量的引導也有發揮相關的效果。市府會一步一步持續改善，也有具體成果，會加倍努力。