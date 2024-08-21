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北士科議會調查指有行政缺失 蔣萬安：配合檢調

中央社／ 台北21日電

台北市議會北士科專案小組調查報告初稿出爐，指市府「為標而標」，且部分基地不用投資計畫書涉行政缺失。台北市長蔣萬安今天說，此案已進入司法調查，全力配合檢調偵辦。

為釐清前台北市長柯文哲任內通過的北投士林科技園區T16、T17、T18設定地上權案爭議，台北市議會跨黨派議員組成專案小組調查，調查報告初稿昨天出爐，提出6大結論和建議。

結論包含市府一再放寬招標條件、為標而標，及T17、T18基地免投資計畫書涉有行政缺失等。報告同時指出，市府與元大人壽對同場訪談說法不一，但當事人缺席會議形成調查斷點，以致無法釐清實情。

蔣萬安今天出席青年局舉辦的日本議員交流會前接受媒體聯訪表示，北士科案已經進入司法調查，市府會全力配合檢調，希望儘快釐清事實、還原真相，若發現不法絕對依法追究，但如果沒有問題也要還當事人清白。

此外，民眾黨立委黃珊珊因黨內政治獻金風波遭停權3年，雖不影響立委資格，但確定2026年台北市長選舉無法披上民眾黨戰袍。

蔣萬安今天對此表示，離2026年還有很長一段時間，他現在就是專注在市政上，持續為市民提供更好的服務。至於是否會爭取民眾黨支持者、台北市「藍白合」，蔣萬安說，市政不分顏色，就是全力地協助市民解決問題、照顧所有市民。

民眾黨 蔣萬安

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