聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中豐原慈濟宮龍柱上彩爭議 廟方聘師大博士談宜芳比照古蹟修復
台中市豐原慈濟宮有近300年歷史，近日為了做醮而將廟前一對龍柱上彩，未料卻引起信眾和文史工作者批評，認為破壞了原味，也不尊重歷史。廟方今開記者會，宣布決定順從民意及專家意見，比照古蹟的修護方式，尊重物件的真實性，聘請師範大學美術系博士談宜芳團隊進行修復。
談宜芳上午參加記者會，並說廟前龍柱龍邊已完全上彩，虎邊則已覆上白色底漆及部分上彩。上彩使用的塗料是壓克力水泥漆，經過以酒精和丙酮清洗，顯示效果良好，且這兩種清洗物對石材傷害極微。
對於慈濟宮此次的龍柱上彩爭議，她表示，對於各地廟宇的文物如何保存，沒有定論或一定的準則，但如果在進行前能先邀請專家學者提供意見，並取得共識決，會是較佳的處理方式。
談宜芳也再次到龍柱前勘查，指出經清洗的一小塊地方已露出原石材樣貌。因為慈濟宮11月24至30日做醮，修復工程將在12月中開始進行，並到明年6月才會完成。對於20年前震後修繕，色漆滲入石縫問題，以及在龍鬚等部分石材損毀部分，也會一併瞭解
慈濟宮主任委員陳志鋒說，廟方初衷是因考量龍柱數十年風吹日曬，為防治風化，才以彩繪保護，而該宮建築與構件雖非法定之文化資產，但承蒙各界指教，仍悉心受教，決定恢復及維護龍柱的原樣貌及原材料。
廟方文教組長連佳振說，慶典活動的過渡期將以龍柱原貌的大圖輸出暫代，以利慶典活動進行。另有關民眾反映 LED燈及其他過於鮮豔文物之情事，廟方虛心接受指教，並與專家商議長遠的策略。至於廟內的4根龍柱則未有其他修復或上彩打算。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言