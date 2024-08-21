台中豐原慈濟宮龍柱上彩爭議 廟方聘師大博士談宜芳比照古蹟修復

台中市豐原慈濟宮有近300年歷史，近日為了做醮而將廟前一對龍柱上彩，未料卻引起信眾和文史工作者批評，認為破壞了原味，也不尊重歷史。廟方今開記者會，宣布決定順從民意及專家意見，比照古蹟的修護方式，尊重物件的真實性，聘請師範大學美術系博士談宜芳團隊進行修復。

談宜芳上午參加記者會，並說廟前龍柱龍邊已完全上彩，虎邊則已覆上白色底漆及部分上彩。上彩使用的塗料是壓克力水泥漆，經過以酒精和丙酮清洗，顯示效果良好，且這兩種清洗物對石材傷害極微。

對於慈濟宮此次的龍柱上彩爭議，她表示，對於各地廟宇的文物如何保存，沒有定論或一定的準則，但如果在進行前能先邀請專家學者提供意見，並取得共識決，會是較佳的處理方式。

談宜芳也再次到龍柱前勘查，指出經清洗的一小塊地方已露出原石材樣貌。因為慈濟宮11月24至30日做醮，修復工程將在12月中開始進行，並到明年6月才會完成。對於20年前震後修繕，色漆滲入石縫問題，以及在龍鬚等部分石材損毀部分，也會一併瞭解

慈濟宮主任委員陳志鋒說，廟方初衷是因考量龍柱數十年風吹日曬，為防治風化，才以彩繪保護，而該宮建築與構件雖非法定之文化資產，但承蒙各界指教，仍悉心受教，決定恢復及維護龍柱的原樣貌及原材料。