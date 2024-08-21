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新莊及泰山部分地區周末近萬戶停水 8處供水站待命

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北新莊及泰山地區近期正辦自來水管線汰換工程，當地周末將因此停水，期間將設置8處臨時供水站及水車待命。圖／新北水利局提供
新北新莊及泰山地區近期正辦自來水管線汰換工程，當地周末將因此停水，期間將設置8處臨時供水站及水車待命。圖／新北水利局提供

新北新莊及泰山地區近期正辦自來水管線汰換工程，當地周末將因此停水，受影響民眾近萬戶。新北水利局表示，將督促台水公司盡速完工復水，期間也將設置8處臨時供水站及水車待命。

水利局表示，因自來水公司第十二區管理處辦理「新莊區中正路（龍安路-929巷）1200mm汰換管線工程」，8月24日上午9時至8月25日上午8時止，將停水23小時，影響戶數計8935戶（含直接供水戶906戶）。

水利局說明，停水地區包含新莊區中正路696號至700之18號（雙號側）、天泉一街、天泉二街、天祥街、中正路力行巷、新北大道七段、雙鳳路、鳳山街、壽山路，以上均含周邊巷弄。泰山區貴和里（明志路三段單號513至533號、雙號470至572號）、壽山路、德安街、貴鳳街、貴陽街、新北大道六段至七段單號側）以上均含周邊巷弄。

水利局表示，將督促台水公司盡速完工復水，減少停水時間，並設置8處臨時供水站及水車隨時待命，供水站包含新莊區祥鳳里新北大道7段225號；合鳳里雙鳳路75號、雙鳳路106之1號；雙鳳里雙鳳路135號、鳳山路與天泉二街口、鳳山街21號；丹鳳里天祥街114號。另外泰山區則是貴和里壽山路104號旁。

水利局提醒，停水期間民眾如有需要可至臨時供水站取水或聯繫台水公司協助送水，期間應關閉抽水馬達電源，避免空轉過久導致馬達損壞或引起火災。

停水 新北 水利局

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