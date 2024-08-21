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新莊泰山部分地區8月24日停水23小時 8935戶受影響

中央社／ 新北21日電

新北市水利局今天表示，因台水公司管線施工，新莊泰山部分地區將自24日上午9時起停水23小時，受影響戶數共 8935戶，呼籲民眾儲水備用。

水利局發布新聞稿指出，台灣自來水公司第12區管理處辦理「新莊區中正路（龍安路-929巷）1200mm汰換管線工程」，將自24日上午9時起停水至25日上午8時，影響戶數共8935戶（含直接供水戶906戶）。

水利局表示，停水地區包括新莊區中正路696號至700-18號（雙號側）、天泉一街、天泉二街、天祥街、中正路力行巷、新北大道7段、雙鳳路、鳳山街、壽山路以上均含周邊巷弄。

以及泰山區貴和里（明志路3段單號513~533號、雙號470~572號）、壽山路、德安街、貴鳳街、貴陽街、新北大道6段至7段單號側）以上均含周邊巷弄。

水利局呼籲民眾儲水備用，以及督促台水公司儘速完工復水，並設置8處臨時供水站，分別在新莊區新北大道7段225號、雙鳳路75號、雙鳳路106之1號、雙鳳路135號、鳳山路與天泉二街口、鳳山街21號、天祥街114號；泰山區壽山路104號旁。

停水 水利局

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