新北就博會23日夏季最後一場 2500職缺薪資最高70K

暑假即將進入尾聲，多數企業對下半年景氣保持正面態度，新北市勞工局將在23日上午10時至下午2時，在新北市府6樓大禮堂舉辦夏季最後就業博覽會，共計有52家廠商參與，提供超過2500個工作機會，也包括688個兼職職缺，其中南京資訊開出70K尋找資深硬體研發工程師，適合想要轉職民眾參與。

勞工局長陳瑞嘉表示，現場邀請桓達科技、南亞科技、南京資訊、神通資訊科技、大同公司、藍天電腦、晶華酒店、鼎泰豐、新光三越百貨、太平洋崇光百貨、NET及IKEA等52家廠商共襄盛舉。

其中鼎泰豐、欣興電子、統一超商、黑貓宅急便、響樂餐飲、三澧餐飲等皆開出破百職缺，旅宿餐飲業紛紛提升招募力道，職缺占比3成4；其次為零售量販業，職缺占2成7。

薪資待遇南京資訊開出資深硬體研發工程師月薪70K，三重客運也開出60K以上的薪資招募職業大客車駕駛，鼎泰豐也開出月薪55K以上，吸引對料理有熱情的主廚加入。另外多家餐飲旅宿業也都開出200元以上的計時薪資，適合有彈性工作時間需求的民眾。

新北市勞工局說，活動現場還設有「AR/VR科技求才」攤位，以新科技帶領求職者模擬工作環境及模擬面試問答，提升求職成功率，「履歷健診專區」還有專業的職涯老師提供專業諮詢。

此外銀髮據點、婦女及中高齡者職場續航中心，也會提供完整就業服務諮詢。至於就服處與中央合作推動「婦女再就業計畫專區」，現場將有專人提供諮詢及開立推介卡服務，符合專案資格者，最高有3萬元的獎勵金。最後還有「專案缺工專區」，符合計畫規定者每月有6千元至1萬3000元不等的獎勵金。詳情請上「新北市人力網」。