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新北台1高架單線通行「車流排隊1.5公里」 整日這時段最塞

聯合報／ 記者張曼蘋／新北即時報導

新北市三重台一線中山高架橋昨被拖板車掉落的鋼梁砸破，目前僅單線通車。新北市長侯友宜今上午到場視察車流量，表示新北投入178名警民力疏導交通，也與北市合作調整交通號誌，4座聯外橋梁與周邊道路車流皆正常。交通局表示，估整天影響較大的時段為上班尖峰上午7點至8點，今車流排隊長度約1.5公里，約一小時左右紓解。

侯友宜表示，今一早交通尖峰時刻到肇事路段，關心交通狀況，4座聯外橋梁與周邊道路車流皆正常。由於高架橋進入修復階段，請用路人提前改道行駛，可由重新路上台北橋、成功路上中興橋、中正南路上忠孝橋，由替代道路前往台北市。

侯友宜說，希望市民多留意廣播，依循交通人員的指揮，也呼籲通勤族多利用捷運等大眾運輸工具，快速抵達上班地點。交通局今上午7點在臉書發文表示，目前台一中山高架橋往台北方向車流緩進，施工期間，請用路人改道一高、台北橋、中興橋，車程較一般約增加15至20分鐘。

侯友宜今上午到場視察車流量，表示新北投入178名警民力疏導交通，也與北市合作調整交通號誌，4座聯外橋梁與周邊道路車流皆正常。圖／新北市府提供
侯友宜今上午到場視察車流量，表示新北投入178名警民力疏導交通，也與北市合作調整交通號誌，4座聯外橋梁與周邊道路車流皆正常。圖／新北市府提供
交通局表示，估整天影響較大的時段為上班尖峰7點至8點，今車流排隊長度約1.5公里，約一小時左右紓解。圖／新北交通局提供
交通局表示，估整天影響較大的時段為上班尖峰7點至8點，今車流排隊長度約1.5公里，約一小時左右紓解。圖／新北交通局提供
侯友宜今早前往三重區台一線中山高架橋肇事路段，關心交通狀況。圖／新北市府提供
侯友宜今早前往三重區台一線中山高架橋肇事路段，關心交通狀況。圖／新北市府提供

侯友宜 高架橋

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