幼生安全學習 新北推正向管教

近年幼兒園不當管教事件頻傳，新北教育局昨宣示建構「幼生安全學習網」，2年挹注1億投入改善硬體，包含遊具、地板及園內監視器等，並辦正向管教及性別平等研習。但有教保員指出，正向管教難以改變現象，不如多花時間跟家長溝通教養方式。學者認為，園方應多跟家長溝通，加強親職教育。

新北市公私立幼兒園達1094所、幼生約9萬人，居全國之冠。新北教育局昨辦公私立幼兒園園長會議，宣示建構幼生安全學習網，並發布教保服務人員幸福工作秘笈，內容涵蓋課室經營、課程教學及輔導特教，並舉例遇到托藥、教保員違法對待幼兒如何處置等，昨也請教授分享阿德勒正向管教。

市長侯友宜指出，未來2年將持續投入1億改善硬體，同時培養幼教人員軟實力，由教保服務人員幸福工作祕笈，提供第一線教保員實務指引，並組成陽光宣講團及性平天使，跟所有幼兒園做好雙向溝通，「絕不允許對幼兒有不當的、違法的行為，這些行為零容忍。」

副市長劉和然說，去年為了一個不是事實的餵藥案，對幼教界的衝擊非常大；從傳統體罰到暫時性疼痛到最後禁止體罰，他了解法令變遷過程中校園內需要面對衝擊，要找到幼教界面對未來挑戰的解方。

新北某私幼教保員透露，現在外界對於教保員審視標準變高，教保員人人自危，孩子早上到園所一定會注意看身上有沒有紅腫、被蚊子咬，若有要立即向家長回報，免得孩子回去後，家長懷疑遭體罰。過去跟家長之間信任度高，根本無需這麼緊張。

該教保員也說，雖然對正向管教樂觀其成，但實務上根本難達到，教育局舉辦正向管教研習，但光講「你怎麼這麼皮」都不行，教保員要如何管教？不如都不要講話。

輔大兒童與家庭教育系副教授陳若琳說，市府發布教保員第一線祕笈用心良苦，畢竟外界對教保員有更多期待或誤解，有時教保員引導幼生服從團體生活，家長卻不能接受，造成雙方「諜對諜」。園方應多跟家長溝通，親職教育很重要，比如溝通教養方式、如何輔導特殊狀況孩子等。

長期經營幼兒園的議員邱婷蔚建議，市府補助更多園所舉辦親職教育講座，園方跟家長溝通管教方法，建立信任感，次數也要增加。否則家長時常站在對立面，教保員工作沒成就感，會導致人才難尋。