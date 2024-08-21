中央斥資33億 樹林首座社宅動工

新北溪南地區持續發展，也帶來住房需求，其中樹林地區首座社會住宅「樹德安居」昨動工，預計2028年完工，屆時將能容納578戶，周圍鄰近校園、商圈、工業區及捷運等交通樞紐，滿足各族群民眾需求，而當地還有另兩處基地也正辦理都計變更中，預計未來會有更多社宅供給。

住都中心昨舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，規畫A、B兩基地隔文化街南北相望，共能容納578戶，預計2028年完工，總工程經費約33億6980萬元，由中央全額投資興建。

住都中心提到，該社宅對面即是大同山系樹海，步行5分鐘即可抵達捷運萬大樹林線二期LG16站，車行5分鐘可到台鐵樹林站，也鄰近樹林國小、育林國小及國中、樹林區公所、仁愛醫院以及站前商圈，生活機能完備。

住都中心董事長花敬群指出，該社宅是「社宅環島」第一站，新北400萬人對於住的需求最多；內政部長劉世芳也說，該社宅地段好，動用大量資源希望實現居住正義，也會把托老托幼、里民活動空間等納入。

立委蘇巧慧表示，該兩座基地原本是舊台鐵宿舍，荒廢10年以上，草長得比人高，充滿垃圾及野狗，好在經過爭取及規畫，現在成為社宅用地，周圍相關機能也完備。

住都中心補充，該案鄰近台鐵樹林站商圈、樹林工業區等生活與產業聚落，距離台北市區僅20分鐘車程。未來捷運萬大樹林線通車加持，將吸引更多居住人口移入。樹林尚有2處社宅基地，目前由國土管理署城鄉發展分署辦理都市計畫變更作業中；周圍行政區土城區、板橋區、樹林區及鶯歌區總計達成13處3517戶社宅。