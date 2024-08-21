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大巨蛋開唱 遠雄：很多經紀公司接洽

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北大巨蛋昨通過消安基金會驗證審查，第一場非體育賽事活動確定是10月5日國慶晚會，離辦演唱會又更進一步，遠雄副總經理楊舜欽昨透露，有很多經紀公司都已來接洽、場勘，不過誰來開唱都還沒有確認，「你想得到都有可能。」

消安基金會執行長陳文龍昨指出，驗證報告4位外聘委員看過，經過來回和遠雄討論後，修訂出最終版報告，也經委員簽字同意通過，昨上午已發函給遠雄。

楊舜欽表示，未來辦非體育賽事活動，將由主辦方向市府遞交活動資料，並依「大型群聚活動安全管理自治條例」申請，接下來會和市府討論包含國慶晚會的籌辦，包含場地規畫、場租等。

「能夠站上大巨蛋開唱，絕對是見證歷史時刻。」蔣萬安說，除了帶動流行音樂發展，更能帶動北市整體城市經濟進步，他也很期待並持續聯繫，希望「二姐」江蕙能夠在大巨蛋復出開唱。

是否有其他藝人也將在大巨蛋開唱？楊舜欽說，其實陸續都有很多經紀公司來詢問，甚至實地場勘過，畢竟屬於一個全新的場館，包含走道、鷹架、舞台搭設等都需要長期場勘，但畢竟每家公司都不只代表一個歌手，誰來開唱都還沒有確認，「你想得到都有可能。」

未來演唱會能容納多少人？楊舜欽表示，按照環評標準全區可開放5萬9833人，包含百貨商場、旅館、辦公區開幕後都要算在內，其中演唱會座位最多就是容納4萬人，但為安全著想，不會一次全開。

國慶 大巨蛋 演唱會

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