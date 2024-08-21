台北是亞洲最難步行城市？ 市府：AI無法反映行人環境優劣

外語學習平台「Preply」發布「亞洲最適合步行的城市」調查，指出台北市為最難步行的城市，平均一天要移動15.6公里、花224分鐘、走1萬9400步、燃燒970卡路里，意味雙腳會非常疲憊。北市交通局回應，該網站利用人工智慧為每個城市尋找一日行程，再換算成步行時間，完全無法反映行人環境優劣。

Preply計算每個城市平均一天觀光行程步行總距離，包括早餐、午餐、晚參與期間的熱門景點，計算所時間、步數、消耗卡路里。

交通局回應，該網站未公布人工智慧如何擇取景點，也未考慮大眾運輸，僅能反映AI所擇景點間用步行移動的距離長短，這樣的分析方式，對景點距離較近的城市較為有利，卻無法反映行人環境優劣，且景點間距離較遠時，遊客會透過大眾運輸搭配步行來完成旅程。

交通局表示，2023年成立府級專案小組，推動「台北交通安心行」計畫，去年新增13條實體人行道、拓寬18條實體人行道、新增114條標線型人行道；在大學里試辦交通友善區，已經有10個里願意參與，也預計明年底完成280所學校、45所醫院、50座公園及38條主次要幹道的行人環境整理。

不過，英國文化刊物「Time Out」發布全球2024年「夜生活」最佳城市排行，台北於亞洲排名第2。觀傳局表示，全球排名，台北也第12名，評語為均衡（balance），夜生活豐富有夜市、書店、KTV、餐酒館及夜店等，讓不同年齡、族群皆能到找合適自己的地方。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，治安是獲選的價值，最重要的是夜晚活動安全性，政府要以此去發輝；台灣目前入境旅遊呈現衰退，觀光客擔心台海局勢、地震及颱風等天災，雖是中央層級問題，但地方政府要更積極推廣城市間行銷。