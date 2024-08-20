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49歲林志玲出席活動「仙氣」依舊 與蔣萬安共推兒少心理健康

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市府與台北市志玲姊姊慈善基金會共推「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，聚焦四大計畫除幫助，台灣名模林志玲更以董事長身份出席與台北市長蔣萬安同台，也希望所有兒少都可以上心理健康課程。記者洪子凱／攝影
北市府與台北市志玲姊姊慈善基金會共推「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，聚焦四大計畫除幫助，台灣名模林志玲更以董事長身份出席與台北市長蔣萬安同台，也希望所有兒少都可以上心理健康課程。記者洪子凱／攝影

北市府與台北市志玲姊姊慈善基金會共推「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，聚焦四大計畫除幫助，台灣名模林志玲更以董事長身份出席與台北市長蔣萬安同台，也希望所有兒少都可以上心理健康課程，也傳授「情緒3連問」給蔣跟民眾，希望面對事情都能用溫和態度處理，讓世界更美好。

「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」是由林志玲發起，共設立4大主題課程，包含「情緒的認識與調節」、「培養客觀的自我認知」、「人際的交往與溝通」、「尋找理想與設定目標」林表示，在成長過程中難免會有各種壓力，可能是工作、情感或經濟壓力等，她希望當青少年面對壓力時，能夠有人適時引導，讓心理健康才有能力、彈性，去面對未來。

志玲姊姊慈善基金會執行長蕭安容表示，大多數成年人比較知道如何釋放自己情緒，但青少年與兒童在這階段會無所適從，希望將專業心理諮商師完成課程帶進校園，故計畫從10至15歲青少年做起，讓他們認識自己情緒、人際關係等等。

社會局長姚淑文表示，計畫特別處主要以11-15歲兒少學生的校園心理健康教育推廣為基礎，更針對保母、托嬰中心教保員、少年中心及兒少據點社工等長期於第一線照顧兒少之服務者，提供一系列情緒管理課程學習，降低平日照顧壓力，並針對其需求給予個別化諮商，維護其心理健康。

壓力 情緒

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