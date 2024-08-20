快訊

獨／文化大學遭控招生回流名額「短報」 教授：高層為此還向人誇耀

被稱不適合步行 北市：非分析行人環境 無參考意義

中央社／ 台北20日電

北市交通局表示，近日有報導稱北市為最不適合步行的城市，但來源為某網站以AI擷取景點距離再換算成步行時間，完全無法反映行人環境優劣，不具參考意義。

北市交通局表示，近日有報導將北市稱為亞洲最不適合步行的城市，經查證其出處僅為1個語言學習網站的貼文，該網站用人工智慧（AI）為每個城市找1個步行1日行程，從早餐地點到午餐地點，再到另1個景點及晚餐地點，接著計算步行總長度並換算成步行時間。

交通局說，該研究不但未公布人工智慧如何擇取景點，也未考慮大眾運輸，其方法論僅能反映人工智慧所擇景點間用步行移動的距離長短，這種分析方式對景點距離較近的城市較有利，而完全無法反映行人環境優劣，經過評估並不具有參考意義。實際上，景點間距離較遠時，遊客多會透過大眾運輸搭配步行。

交通局強調除了人行道，北市也建構完整的綠運輸系統，2022年統計，北市綠運輸占比已有61.1%；而為了進一步營造行人安全友善環境，北市自2023年起成立府級專案小組推動「台北交通安心行」計畫，2023年新增13條實體人行道，拓寬18條實體人行道，新增114條標線型人行道。

交通局表示，在大學里試辦交通友善區，讓行人更安全友善，後續已經有10個里願意參與推動；到2026年底，將會完成280所學校、45所醫院、50座公園及38條主次要幹道的行人環境整理。

人行道 北市 景點

延伸閱讀

回響／弱勢長者居住環境悶熱 北市社會局：社工主動介入改善環境

國中「龍寶寶」暴增北市找不到代理教師 教育局：可循往例回聘退休師

北市貴子坑免費生態露營 開放報名！

北市攜林志玲推兒少心理健康 第一線人員也受惠

相關新聞

49歲林志玲出席活動「仙氣」依舊 與蔣萬安共推兒少心理健康

北市府與台北市志玲姊姊慈善基金會共推「心玲守護計畫-兒少心理健康課程」，聚焦四大計畫除幫助，台灣名模林志玲更以董事長身份...

三芝八連溪畔農作、電纜被偷 市議員會勘裝監視器

農民辛苦種植的作物遭竊，就連農業用電纜都被竊賊偷走。在三芝區八賢里靠近八連溪畔的農田多為山間小路沒有架設監視器，因此農作頻繁被偷也難以抓到竊嫌，為此市議員鄭宇恩會同當地里長及分局辦理會勘，要增設監視器，進而達到嚇阻與追查不肖竊嫌的功能。

接棒未來女子棒球隊開課 三芝童體驗棒球樂趣

頂新和德文教基金會帶領「接棒未來女子棒球隊」成員前往新北市三芝國小，攜手新生活社會福利發展促進會，為30位弱勢學童舉辦公益棒球體驗活動，為偏鄉學童帶來豐富的課程，體驗迷你棒球樂趣，充實漫長的暑期生活。

淡北道落墩調整機車引道 路型蜿蜒地方憂心安全

淡水河北側平面道路今年初開工，為配合關渡大橋匝道內的高架橋墩施作，新工處上個月開始進行微調整關渡大橋淡水端台2乙線機車道的路型後，但實際卻發現已經完成的道路線型，蜿蜒幅度相當大，引發機車族行車安全的疑慮。為此，新北市議員鄭宇恩要求新北市府施工規劃應優先考量行車安全。

拼防災韌性社區 汐止保長里加強災後復原培訓

自主防災意識抬頭，汐止區保長里在幾年前就參與防災社區，今年決定再升級，要申請防災韌性社區，所以，新北消防局也派專業老師，加強里內對災後復原重建工作的認知，希望透過培訓不但能獲得內政部韌性社區的標章，也讓里民對防災有更深的認識。

重做坡道、廁所 汐止江北活動中心無障礙8月底完工

汐止區江北市民活動中心已經3、40年，原本的無障礙設施不符合新標準，所以，汐止區公所今年也編列經費進行改善，包括無障礙坡道以及廁所都要打掉重做，預計8月底要改善完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。