被稱不適合步行 北市：非分析行人環境 無參考意義

北市交通局表示，近日有報導稱北市為最不適合步行的城市，但來源為某網站以AI擷取景點距離再換算成步行時間，完全無法反映行人環境優劣，不具參考意義。

北市交通局表示，近日有報導將北市稱為亞洲最不適合步行的城市，經查證其出處僅為1個語言學習網站的貼文，該網站用人工智慧（AI）為每個城市找1個步行1日行程，從早餐地點到午餐地點，再到另1個景點及晚餐地點，接著計算步行總長度並換算成步行時間。

交通局說，該研究不但未公布人工智慧如何擇取景點，也未考慮大眾運輸，其方法論僅能反映人工智慧所擇景點間用步行移動的距離長短，這種分析方式對景點距離較近的城市較有利，而完全無法反映行人環境優劣，經過評估並不具有參考意義。實際上，景點間距離較遠時，遊客多會透過大眾運輸搭配步行。

交通局強調除了人行道，北市也建構完整的綠運輸系統，2022年統計，北市綠運輸占比已有61.1%；而為了進一步營造行人安全友善環境，北市自2023年起成立府級專案小組推動「台北交通安心行」計畫，2023年新增13條實體人行道，拓寬18條實體人行道，新增114條標線型人行道。

交通局表示，在大學里試辦交通友善區，讓行人更安全友善，後續已經有10個里願意參與推動；到2026年底，將會完成280所學校、45所醫院、50座公園及38條主次要幹道的行人環境整理。