走訪牡丹礦之道享補助 論壇、市集、三貂嶺隧道成亮點

地方創生在東北角偏鄉發展多年，逐步由點串成線。雙溪注腳工作室9月14日舉辦「創生聚落論壇」、「綠領創生市集」，透過2場「綠色文旅」走讀活動，呈現地方3大亮點，邀請民眾報名參加，東北角瑞平雙貢及基隆創生團隊將串連起來，帶民眾解讀跨域創生成果。

雙溪注腳工作室策畫「山海金 地氣香──雙金水南聚落文化串流圈」，地方創生文化人才培力與輔導計畫，9月14日登場的創生聚落論壇、綠領創生市集，介紹「牡丹文化路徑」，將由礦業專家「放羊的狼」及地方耆老「市政顧問」帶路，透過國、台、英語QR code及「牡丹礦時光地圖領巾」，揭開牡丹礦業小鎮文化亮點。

創生聚落論壇在早期有「武丹坑分教場」之稱的牡丹國小舉辦，首度發表「雙溪礦業牡丹篇」、「牡丹數位地圖」、「牡丹故事小書」，並邀請國土生態綠網輔導專家陳美惠分享「地方綠領如何接軌ESG」。

綠領創生市集在牡丹天公廟庭舉辦，廣邀東北角及基隆各創生團隊設攤，結合在地各學校知名的太鼓、弦樂表演團隊。同時有雙溪高中播客合作實況直播及學生特派員創生攤位街訪，還有創生團隊短講「綠領小故事」，搭配雙溪青創組成的「台語Party」樂團演出。

雙溪注腳工作室負責人簡淑慧表示，這幾年來淡蘭古道點亮了雙溪，三貂嶺生態友善隧道打開牡丹百年歷史廊道，工作室推動雙溪地方創生人才培力計畫，著重「文化接地」、「跨域創生」、「產業串聯」，希望透過「綠色文旅」、「低碳綠食」擦亮地方綠色產業品牌，且能實踐永續。

9月14日從牡丹火車站首發的「綠色文旅──礦之道」，短短400多公尺的舊輕便道，不但有專家耆老帶路，沿途設置三語QR code，結合在地閩南語教育工作者、地方青創與在地外語專長的大學生錄製。

活動搭配「牡丹礦時光地圖領巾」，一路揭開日治時期基隆三大金山之中，一直被遺忘的牡丹金山第一手知識，並接軌三貂嶺生態友善隧道，邀民眾一次全體驗隧道雙邊聚落的特色。