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新北明年將成為社宅最多的城市 花敬群：高雄也將趕上

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
國家住都中心今於舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，國家住都中心董事長花敬群致詞。記者李成蔭／攝影
國家住都中心今於舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，國家住都中心董事長花敬群致詞。記者李成蔭／攝影

新北樹林今首座社宅動土，新北及未來各城市規畫情況也引關注，國家住都中心董事長花敬群表示，新北明年將成為全國社宅戶數最多的城市，而高雄也可能緊接在後超越；內政部長劉世芳表示，目前全國社宅開工的已經10萬戶，年底要達到12萬戶應該沒問題，也持續盤點200多處公有土地做規畫。

國家住都中心今舉行樹林區「樹德安居」社會住宅開工典禮，國家住都中心表示「樹德安居」該案為新北市樹林社宅首案，中央現已於全國開工83處社會住宅，未來社宅規畫也引發討論。

國家住都中心表示，目前已在新北市推動34處社會住宅決標，總戶數達1萬2866戶；含今日開工的樹德安居，共有23處基地6442戶興建中。住都中心工務一組副組長鄭富瀚指出，新北規劃、興建及完工的社宅共有2萬4428戶，馬上就要追上台北的2萬4639，目前排名第二，緊接在後的則是高雄的2萬583戶。

花敬群指出，台北市因為相關計畫發布早，所以戶數累積較多；新北有400萬人口，需求最多，現在在努力下，戶數也已經等量齊觀，明年新北將成為社宅戶數最多的城市。

花敬群提到，高雄預計年底可以達到2萬戶，因為國家與高雄有平台，長期合作下來也快速增加戶數，明年高雄可能在新北成為第一後緊接著超越，成為全國社宅數最多的城市。花強調，新北塭仔圳重劃區也有很大空間可以一起合作，新北市府不足之處中央可一起來協助，為大家推動更多社會住宅。

劉世芳表示，目前全國社宅開工的已經10萬戶，年底要達到12萬戶應該沒問題，現在也盤點全國200多個公有土地，盼能變成建地，所以若是新北有國有地、公有地、甚至私人土地都會設法推動社宅；另外也還有租金補貼、包租代管等服務，高達百萬人使用。

國家住都中心補充，中央興辦之社宅基地，是由國土管理署城鄉發展分署統籌盤點、協調土地管理單位及地方政府後，由內政部指示國家住都中心執行社宅興辦作業。社宅選址綜合考量地區人口居住需求、生活機能、交通便利性，並以公有、國營事業用地優先推動。

國家住都中心今於舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，內政部長劉世芳致詞。記者李成蔭／攝影
國家住都中心今於舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，內政部長劉世芳致詞。記者李成蔭／攝影
國家住都中心資料顯示，新北規劃、興建及完工的社宅共有2萬4428戶，馬上就要追上台北的2萬4639，目前排名第二，緊接在後的則是高雄的2萬583戶。圖／國家住都中心提供
國家住都中心資料顯示，新北規劃、興建及完工的社宅共有2萬4428戶，馬上就要追上台北的2萬4639，目前排名第二，緊接在後的則是高雄的2萬583戶。圖／國家住都中心提供
國家住都中心今於舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，內政部長劉世芳主持動土。記者李成蔭／攝影
國家住都中心今於舉行「樹德安居」社會住宅開工典禮，內政部長劉世芳主持動土。記者李成蔭／攝影

社宅 社會住宅

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