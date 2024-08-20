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回響／弱勢長者居住環境悶熱 北市社會局：社工主動介入改善環境

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
長者因經濟、年紀等問題，在租屋上受到刁難，只能住在狹小悶熱的空間，北市社會局表示，目前有在舉行蝸居專案確保弱勢者的居住權益、安全，先協助環境改善，若長者願意搬離，也會透過社宅弱勢評點機制、包租代管、社工媒合愛心房東等協助。記者胡經周／攝影
長者因經濟、年紀等問題，在租屋上受到刁難，只能住在狹小悶熱的空間，北市社會局表示，目前有在舉行蝸居專案確保弱勢者的居住權益、安全，先協助環境改善，若長者願意搬離，也會透過社宅弱勢評點機制、包租代管、社工媒合愛心房東等協助。記者胡經周／攝影

本報今日刊出「陽光行動」溫度難民議題，其中部分長者因經濟、年紀等問題，在租屋上受到刁難，只能住在狹小悶熱的空間宛如「蝸居」。北市社會局表示，目前有在舉行蝸居專案確保弱勢者的居住權益、安全，先協助環境改善，若長者願意搬離，也會透過社宅弱勢評點機制、包租代管、社工媒合愛心房東等協助。

社會局長姚淑文表示，「蝸居」呈現都會區也有這樣的弱勢族群，接下來也會請社工介入了解這些長著的需求，從報導內容中看起來個案不單單只有燥熱，還有空間、環境問題，先去理解需求後再去跨局處合作，看建物或內部有沒有地方可以先修繕，改變環境。

姚淑文說，除了政府單位外，包含有些「蝸居」空間環境可能有堆積雜物狀況，有可能影響長身身體健康，將先透過社工聯繫，也會希望能夠有更多社會資源投入，例如社宅、包租代管、愛心房東等轉換生活環境，改善其他生活。姚也坦言，其實很多長者在一個地方習慣了也不願意搬，可能會先透過給通風等改善設備。

愛心 社工 蝸居

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